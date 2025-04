Acordo de Brumadinho: Justiça decreta início imediato de projetos sociais

O Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte homologou, nesse domingo (27/4), a deliberação dos Ministérios Públicos do Estado de Minas Gerais (MPMG) e Federal (MPF), e da Defensoria Pública (DPMG) que determina o início imediato da execução de projetos de participação social no Acordo de Brumadinho.







Em 25 de abril, as instituições da Justiça emitiram uma decisão conjunta ratificando a escolha da parceria liderada pela Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais como Entidade Gestora do referido projeto. A deliberação garante, ainda, uma assessoria técnica durante a execução do projeto piloto, com duração de dois anos.

De acordo com o MPMG, trata-se de uma decisão esperada pelas comunidades atingidas pela tragédia de Brumadinho. A Entidade Gestora escolhida terá agora 10 dias para anuir com a deliberação.

A partir da aprovação, a execução efetiva dos projetos será iniciada e as pessoas poderão decidir sobre projetos de forma participativa, escolhendo e construindo investimentos que sejam adequados ao desenvolvimento econômico e social de suas comunidades.

Na primeira etapa, os valores envolvem cerca de R$ 400 milhões entre recursos para projetos e estrutura de apoio às comunidades. Depois de aprovada pela Entidade Gestora, os recursos serão transferidos e as Instituições de Justiça farão as devidas divulgações, dando transparência aos prazos, etapas, formas de fiscalização e acompanhamento pelos atingidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As instituições signatárias manifestam sua satisfação com essa etapa percorrida e registram sua confiança na capacidade de atuação das parceiras selecionadas, lideradas pela Cáritas Brasileira.