Homem é preso por tentar matar a mãe e o sobrinho por causa de iogurte

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar (PMMG), na tarde desse sábado (1/2), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após tentar matar a própria mãe, de 55 anos, e o sobrinho, de 7. De acordo com os militares, o homem, que estaria sob efeito de drogas, teria tentado pegar o iogurte da criança e foi impedido pela mãe. Durante a ocorrência, a irmã do autor o denunciou por porte ilegal de arma.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que avó e neto deram entrada no Hospital Colônia Santa Isabel com ferimentos graves. A mulher apresentava perfurações de faca no rosto e no tórax, enquanto a criança tinha cortes profundos na cabeça.

No local, a mulher disse aos policiais que o filho, um homem de 28 anos, havia chegado em casa agressivo e agitado, sob efeito de drogas. Segundo ela, o homem abriu a geladeira e tentou pegar um iogurte que era da criança. A idosa interviu, avisando que era do neto, quando o homem não aceitou e arremessou uma cadeira em sua direção.

Na sequência, ele pegou uma faca e agrediu a mãe com um golpe na boca e dois em um dos braços, ocasionando cortes profundos. Neste momento, a criança tentou segurar o tio, que a atingiu com um liquidificador na cabeça e fugiu.

Segundo a equipe médica do hospital, a agressão resultou em três cortes profundos na região craniana da criança, além de escoriações nos ombros e tórax com a queda provocada pela força dos golpes. Depois de atendidos, a avó e o neto foram encaminhados ao Hospital Regional de Betim.

Os militares iniciaram uma busca na região e, durante o patrulhamento, receberam a informação de que ele havia voltado para casa. Os policiais foram à residência e encontraram o autor com ferimentos na perna esquerda. Ele foi questionado sobre o motivo das agressões, mas não soube informar.

Enquanto os policiais faziam o registro da ocorrência, a irmã do autor, filha da vítima e também tia da criança, acionou os policiais para outra denúncia. Segundo ela, o homem possuía uma arma de fogo não autorizada em casa. Os policiais voltaram à cena do crime e encontraram uma arma de fogo de fabricação artesanal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Hospital Colônia Santa Isabel para atendimento. Na sequência, ele foi levado à 5ª Delegacia de Plantão de Betim pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.