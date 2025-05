Motorista de app é presa por fugir com mandalas de passageira em Minas

Uma motorista de aplicativo foi presa nessa segunda-feira (19) pela Polícia Militar (PMMG) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, suspeita de receptação. Ela teria saído com o carro antes que a passageira conseguisse concluir o pagamento da corrida, levando peças artesanais que estavam no porta-malas do veículo.



O caso aconteceu no sábado (17/05). De acordo com a vítima, a corrida foi solicitada por meio de um aplicativo de corridas. A condutora chegou em um Ford Ka e, após o trajeto entre a Ceasa e o bairro Jardim Uberaba, partiu antes da finalização da transação. No compartimento de bagagens do carro estavam cinco mandalas de MDF, de tamanhos variados, que pertenciam à passageira.

A vítima acionou a plataforma de transporte, mas não obteve resposta e decidiu procurar a polícia. Durante patrulhamento preventivo, uma equipe da PM recebeu a denúncia e localizou o endereço vinculado ao veículo, no bairro Jardim Copacabana.

No local, os policiais fizeram contato com a condutora, que confirmou ter realizado a corrida. Ela alegou que a cliente não conseguiu concluir o pagamento por problemas no aplicativo bancário e que só percebeu a presença dos itens no carro na manhã de segunda-feira. A motorista afirmou que pretendia devolver o material no próximo fim de semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As mandalas foram o localizadas dentro de um quarto na residência da suspeita. Ela recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de receptação e foi conduzida à delegacia de plantão, junto com o material recuperado.