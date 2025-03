Zeca Camargo no Carnaval de BH: "Nunca toquei pra tanta gente assim"

O jornalista Zeca Camargo está em Belo Horizonte neste carnaval. Sua atuação como DJ arrastou multidões para a Praça Sete, na madrugada desta terça feira (4/3). Em um vídeo postado em suas redes sociais, feito em cima do trio elétrico, Zeca disse: “Nunca tinha me apresentando para tanta gente assim. Só BH pra fazer isso comigo!”

A virada eletrônica

A virada eletrônica, que tomou conta da Via das Artes Amazonas e reuniu 10 mil pessoas, foi uma das novidades que a cidade trouxe para a folia de 2025, na qual Zeca Camargo foi atração. O evento teve início às 22h de segunda-feira (3/3) e terminou às 5h da manhã.



“Ter tocado na virada eletrônica foi a melhor das surpresas num carnaval que não sofre de escassez delas!”, acrescentou. Ao perguntarmos sobre, ele afirma ter vivido uma experiência diferente e incrível, e comenta que tinha um palpite do que as pessoas iriam gostar. “Meu setlist é bastante eclético, de ABBA a Charli XCX, de Gretchen a MC Fioti. (...) Acabou dando muito certo, e acho que isso tem a ver com a vibe do próprio carnaval daqui: as pessoas já vão para os encontros para se divertir muito. E aí foi aquela alegria!”

A virada eletrônica foi uma iniciativa do Governo de Minas, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e pela Fundação Clóvis Salgado (FCS), em correalização com a Prefeitura de Belo Horizonte. O patrocínio é da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e da Cemig.

Sucesso entre os mineiros

Não é a primeira vez que Zeca faz sucesso como DJ. No ano passado, um vídeo de sua apresentação na festa de encerramento da Semana Criativa de Tiradentes, na Região do Campo das Vertentes, viralizou. Muitos internautas elogiaram a performance. Após sua participação, o jornalista agradeceu nas redes sociais: “Um raio de luz me atravessou este fim de semana em Tiradentes – e levou um punhado de gente a fim de ser feliz e dançar para uma outra dimensão. Obrigado Tiradentes.”

De Djonga às Baianas Ozadas

É a primeira vez que o apresentador passa o famoso feriado em Belo Horizonte. "Todo dia aqui nessa festa de 'Beagá' eu vivo uma experiência diferente e incrível - de Djonga às Baianas Ozadas! Passando por Wando! Tudo sensacional", afirma.

O carnaval belo-horizontino levou Zeca à admiração. Passando por diferentes blocos, o que mais o surpreendeu foi a energia dos foliões depois de um dia inteiro de festa. "Como é que isso daqui não foi descoberto por mais gente?" comenta.

