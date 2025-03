Homem ameaça cortar as cabeças da esposa e da filha bebê e é preso em Minas

Um homem, de 34 anos, foi preso depois de perseguir, enforcar e ameaçar arrancar a cabeça da esposa, de 47, e da filha deles, de dois anos, em uma mata fechada. Anos atrás, ele acertou outro filho da mulher com uma foice e colocou fogo na casa dela. O caso aconteceu nessa quarta-feira (26/3), no distrito de Acuruí, em Itabirito, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que o cunhado da vítima, que é vizinho do casal, ouviu gritos de socorro vindos da casa dela durante a noite de terça (25). Na manhã seguinte ele ainda percebeu que a mulher estava com boca machucada. Diante dos indícios, o cunhado ligou para o disque-denúncia e relatou que a vítima pediu que ele não contasse ao marido onde ela estava, porque ele queria matá-la junto de sua filha.

Os militares buscaram pelas vítimas e pelo autor em uma área de mata, próximo ao endereço indicado pelo vizinho, e encontraram o suspeito segurando um facão. Conforme o boletim de ocorrência, o homem fugiu com a chegada dos militares e deixou o facão cair. Ele foi alcançado e agrediu os policiais, precisando ser imobilizado com uma pistola de impulso elétrico.

O homem foi algemado e afirmou que não sabia de nada, muito menos sobre o paradeiro da esposa. Os policiais seguiram as buscas na área de mata e, após duas horas, encontraram a casa do cunhado ao fim de uma trilha, onde a mulher se escondia com a filha.

Aos policiais, a mulher contou que teve uma discussão com o autor na noite anterior, por volta das 22h, e ele tentou estuprá-la. Porém, ela conseguiu se desvencilhar e o homem começou as ameaças, dizendo que, caso ela saísse, ele cortaria as cabeças dela e da bebê. A mulher conseguiu fugir e se escondeu em área de mata, com a filha.

Ainda segundo ela, as duas conseguiram ficar escondidas até às 6h, quando foi acordada sendo esganada pelo marido. De acordo com o boletim, o homem ameaçou novamente cortar as cabeças da mulher e da filha, dizendo que “de hoje não passaria” e deu um soco na boca da vítima, quebrando os dentes dela. A mulher novamente conseguiu fugir com a criança, passou em casa para pegar uma mamadeira, momento que foi vista pela cunhado, e se escondeu na casa dele.

Histórico de violência

Aos policiais, a vítima também relatou que as agressões são frequentes contra ela e a criança, com socos, chutes e faca. Segundo ela, há cerca de um ano, o homem já havia quebrado os dentes dela com socos.

Ainda segundo ela, em dezembro de 2024, seu filho mais velho, de 26 anos, presenciou as agressões contra a mãe e tentou intervir. Porém, o marido o atacou com um golpe de foice e ele ficou em estado grave no hospital. Anteriormente, em 2021, a vítima alegou que o suspeito ateou fogo contra a casa dela na tentativa de queimá-la enquanto dormia.

O suspeito recebeu voz de prisão por tentativa de feminicídio e reiterou as ameaças. Conforme a PMMG, o homem afirmou que mataria a esposa, a filha e os militares que o prenderam assim que saísse da prisão, dizendo que “cortaria a cabeça de todos”. Ele ainda admitiu que só não conseguiu matar a mulher porque os policiais chegaram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito e a vítima foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos e foram posteriormente encaminhados à delegacia. O caso segue com a Polícia Civil.