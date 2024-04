O tombo da polenta é a grande atração da 20ª edição da MinasTchê neste fim de semana. A feira gaúcha de gastronomia, itens de moda e concursos típicos do Rio Grande do Sul, está acontecendo em Belo Horizonte desde o último dia 19, na Serraria Souza Pinto. Os ingressos estão à venda com o valor de meia entrada para todos, por R$ 10,00, na portaria do evento durante todos os dias da feira.

Neste ano, o evento homenageia os 150 anos da imigração italiana para o Brasil. O tombo da polenta é uma tradição centenária trazida pelos italianos para o Brasil. O 'tombo' consiste em um grande caldeirão cheio de polenta, o qual é despejado em frente a uma multidão, que pode degustar gratuitamente da iguaria, feita pela “Nona”. “De acordo com a tradição, quem preparava a polenta para a família era sempre a matriarca. Depois do alimento pronto, a Nona ficava na ponta da mesa, tombava a polenta em uma tábua e fazia a divisão entre os familiares”, explica o organizador da feira, Sérgio Silva.

A experiência ainda conta com o grupo italiano Giocco Di Mora, que se aproxima cantando e dançando músicas típicas italianas enquanto o público assiste ansioso para sentir o sabor da iguaria que atravessa gerações. Segundo o organizador, serão 50 quilos de polenta feitos três vezes por dia, no sábado (27) e no domingo (28).

Além disso, a programação durante a semana conta com apresentações de danças típicas gaúchas com o grupo Herdeiros Farroupilha, shows sertanejos diários na Costelaria Gaúcha, estandes para venda de itens de moda e acessórios, e até um concurso de com premiação para os visitantes.

Para instigar a participação do público, será promovido o Concurso Pilcha, destinado a todos os visitantes. “Trata-se de um concurso que premia aqueles com a roupa típica de gaúcho mais completa. O prêmio será um vale compras de R$ 300,00 para gastar no evento”, explica Sérgio.



“Além dos grupos tradicionais, temos artistas do sertanejo e da MPB para quem deseja fazer um happy hour na MinasTchê, tomando um chope gelado e desfrutando das delícias que há por aqui, como o churrasco de costela em fogo de chão, porco no rolete, os queijos e embutidos. E para quem não dispensa um bom vinho, diversas opções podem ser encontradas nos estandes".

Trabalho social

A 20ª edição da MinasTchê abre espaço para o Instituto Mano Down, iniciativa que atua em todas as fases de vida das pessoas com deficiência intelectual e promovendo o desenvolvimento, a autonomia e a inclusão.

A instituição terá um estande na feira nos dias 25 e 26 de abril, quinta e sexta-feira, onde seus representantes estarão à disposição para mobilizar o público e receber doações de alimentos.

O que pode ser encontrado na MinasTchê

A feira é uma uma oportunidade para o público mineiro adiantar as compras de itens para o inverno. Por isso, podem ser encontrados jaquetas, botas, bolsas, cintos em couro, chapéus, malharias, moda outono/inverno, calçados, entre outros produtos masculinos, femininos e infantis.

Os visitantes também poderão adquirir queijos trufados, mozzarellas trançadas com e sem tempero, queijos frescais, defumados, salames, vinhos e sucos de uva. Além de uma variedade de chocolates e cafés de Gramado para se aquecerem na chegada do frio.

Outros itens presentes na feira

Costela de Chão e Varal de Carnes: a tradicional Costela de Chão, carro chefe da gastronomia da Minastchê, estará presente, além de uma novidade: o varal de carnes, uma experiência inédita para os visitantes.

Cucas: produzidas por descendentes de alemães há mais de 10 anos, as deliciosas cucas estarão de volta com duas receitas inéditas, especialmente elaboradas para esta edição.

Espaço Cervejeiro: destinado aos apreciadores de bons chopps artesanais, o espaço contará com a presença de diversas cervejarias.

Roda de Chimarrão: um espaço dedicado à degustação de chimarrão, onde os visitantes poderão aprender a preparar um legítimo mate e entender mais sobre essa bebida típica dos gaúchos.



Confira a programação cultural

22/04 a 25/04 (Segunda a quinta-feira)

- Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha - 20h30

26/04 (Sexta-Feira)

- Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha - 21h

27/04 (Sábado)

- Grupo Italiano Gioco Di Mora - Tombo Da Polenta - 13h30 e 19h30

- Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha - 14h30 e 21h

28/04 (Domingo)

- Grupo Italiano Gioco Di Mora - Tombo Da Polenta - 13h30

- Grupo Folclórico Gaúcho Herdeiros Farroupilha - 14h30 e 20h





Serviço

Datas e Horários:

- 22 a 26/04 (segunda a sexta-feira) - das 16h às 23h

- 27 e 28/04 (sábado e domingo) - das 12h às 23h

Local: Serraria Souza Pinto - Av. Assis Chateaubriand, 809 - Fone: 31 - 3292 2323

Valor dos Ingressos: R$ 10,00 (preço promocional, valor de meia entrada para todos). Ingresso gratuito para crianças menores de 10 anos

