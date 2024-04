Polvo grelhado com chouriço espanhol, batatas ao murro com coalhada e páprica

“Chegar onde chegamos não é fácil, e sim uma luta diária. Fazer o que amamos cansa, mas ao mesmo tempo é leve”, conta o empresário e proprietário da rede gastronômica Rullus, Túlio Pires, de 58 anos. Tudo começou há mais de 40 anos, quando ainda criança, o administrador juntou suas coisas com a família e partiu da sua cidade de origem, Governador Valadares, com destino a Belo Horizonte. Ao chegar na capital mineira, seus pais, Dona Maria José e o sr. Eduardo Pires começaram com o Rullus Restaurante, entre 1978 a 1982. Projeto que deu início a uma rede que, atualmente, cresce e se espalha por toda cidade.



Tempos mais tarde, aos 25 anos, o filho Túlio Pires se uniu às atividades da família e logo se apaixonou pela área. Com 33 anos já estava à frente dos negócios, transformando a marca numa proposta mais sofisticada e moderna. Sabores gastronômicos e tecnologia se unem na rede Rullus, composta por um buffet, um restaurante, um bistrô, e o mais recente empreendimento, um novo bistrô. “Os negócios foram acontecendo de acordo com o tempo, foi tudo gradativo e de forma natural. As portas foram se abrindo e as oportunidades surgindo, nosso trabalho foi sendo reconhecido e tomando seu espaço”.

O buffet que recria sonhos

A ideia de ter o buffet partiu de dentro do restaurante. “As pessoas foram pedindo cada vez mais para fazermos as festas dentro e fora do nosso espaço, que na época ficava na região da Savassi, na trincheira da rua Rio Grande do Norte”. Entre os vários desafios do início, a falta de estrutura para transportes e ajustes para adaptação da cozinha marcaram o começo da marca Rullus.



“Apesar dos percalços que todo início de empreendimento tem, lembro bem o quanto minha mãe, já falecida há mais de dez anos, sempre prezou por ter tudo bastante caprichado. Um trabalho bem-feito, bons ingredientes e toda a estrutura pensada e construída caprichosamente são as raízes do nosso negócio”.



Após anos na estrada com o objetivo de transformar pratos em sonhos e desejos, o Rullus Buffet é uma marca conhecida em toda a cidade. Disponível para preparar todos os estilos de cerimônias, desde um encontro romântico para duas pessoas (menor e mais inédito evento que já fizeram), até aniversários temáticos como o realizado em abril: “Nosso cardápio é bem variado, tem de tudo um pouco. Para se ter uma noção, esse mês montamos um aniversário com o tema da Toscana, na Itália, foi uma delícia a construção desta festa, tanto o cardápio como a decoração”.

destaques

Prontos para organizar eventos sociais, particulares ou corporativos, a proposta da marca é oferecer alta gastronomia em uma decoração de tirar o fôlego. Além de explorar os detalhes que elevam o nível das propostas produzidas. “Apesar de cada evento ser único e personalizado, entre uma celebração e outra há pratos que são destaques e se repetem, aqueles que geralmente são escolhidos por grande parte dos clientes para as festas que fazemos”.



Entre a lista de entradas mais utilizadas estão os pratos: ceviche de peixe branco; burrata com pesto, manjericão, tomates confitados e torradas; minibrie com castanha caramelizada e carpaccio com salada de rúcula, mussarela de búfala, tomates coloridos e queijo parmesão.



Colecionando prêmios gastronômicos, como Top Excelência Empresarial, selo SINDBUFÊ de qualidade e na disputa aos prêmios Encontro Gastrô 2024 (nas categorias: melhor buffet de festa, melhor bistrô, melhor restaurante de BH, melhor chef e melhor sommelier) da revista Encontro, o buffet conta com 120 colaboradores que seguem os comandos chef executivo da Rede Rullus, Daniel Nunes, de 36 anos, na preparação de pratos de sabor internacional, com o toque especial dos sabores brasileiros, em especial, de Minas Gerais.



“Todos os cardápios do grupo contam com traços de comidas francesas, criatividade e espontaneidade no jeito de preparar os pratos. Além de excelência e sabor que são bastante prezados aqui no grupo Rullus”, conta Daniel, chef executivo de Rede Rullus.



O buffet fica, atualmente, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte, no bairro Santa Lúcia. “Atendemos com hora marcada para orçamentos, que são sempre personalizados, não temos nada pré-montado. Afinal, realizamos sonhos. Os casais podem entrar em contato pelo WhatsApp ou por e-mail para marcarem”, conta o administrador.



Restaurante de alto padrão

Um é bom, dois é ótimo e três é demais! Devido ao destaque gastronômico do buffet nas festas, o empresário se uniu a algumas casas de Belo Horizonte para facilitar o acesso do público que queria experimentar os saborosos pratos produzidos pelo grupo. “Foi um pedido dos nossos clientes. Eles queriam explorar nossa gastronomia com mais frequência, mesmo sem promover nenhum evento, então unimos o útil ao favoravel”, conta Túlio.



Atualmente, a marca está presente em três diferentes espaços na capital mineira: na região metropolitana, no Bistrô Vila da Serra; e na Zona Sul da cidade, no Bistrô Lourdes e na Casa Áster. Apesar de serem pontos longínquos entre si, eles seguem o mesmo padrão de restaurantes sofisticados mantendo a régua alta.



Túlio escolheu promover em cada um dos espaços uma ambientação refinada e luxuosa. As casas que caminham dentro da proposta dos pratos de alta gastronomia e com cardápio com opções para todos os gostos, são conduzidas por diferentes chefs de cozinha, porém seguindo a mesma linha.



“As pessoas vão até nossas casas em busca do combo: ambientação e gastronomia. Em todas as unidades do grupo Rullus, seguimos o padrão de alimentos bem selecionados, o cardápio montado com base na culinária tailandesa e francesa com um “jeitinho” abrasileirado que gostamos. O que difere mesmo o restaurante dos bistrôs são o ambiente: a luz, as louças, as disposições das mesas e tudo mais”, conta o chef Daniel.

Os sabores de cada casa

Com uma ambientação que une natureza e lazer, a Casa Áster chama a atenção pelo glamour de sua fachada até os detalhes por dentro. A parte externa é composta pelo jardim arquitetado por Rafael Sousa Lima, genro do paisagista Pedro Nehring (projetista do jardim Pictório do Inhotim), e a arquitetura é assinada pelo paulistano João Armentano.



A rede Rullus se uniu à casa que é inspirada na estrela do poema de Tomás Antônio Gonzaga para Marília de Dirceu em agosto de 2023, funcionando de terça a sábado, como uma ótima opção para um jantar de negócios ou uma celebração mais íntima. Com o chef Erick Rodrigues, o cardápio conta com boas opções de pratos e uma cartela de vinhos caprichada.



O cardápio de sugestão do chef é o principal da casa e merece uma atenção especial. Para entrada, ele sugere: Foie gras sobre cama de manga, molho de maracujá e mix de folhas ou então, Dadinhos de tapioca com mel de figo. De prato principal, ele indica Salada com lascas de bacalhau, crisp de alho-poró e pupunha; Risoto de cogumelos com ancho ao molho de vinho e Stinco de cordeiro com aligot e cebola caramelizada. Para fechar a noite com chave de ouro, as sobremesas indicadas pelo chef Erick são Sorbet de morango com geleias de frutas vermelhas e ganache de fava de baunilha.



Para quem não optar pelo menu do chef, pode embarcar nas mais de dez opções de entradas e em mais de vinte opções de pratos principais que não deixam a desejar, como cacio e pepe com fraldinha braseada na cerveja preta e farofa de amêndoas (Villa Grano Duro) que está entre as opções mais solicitadas da casa. Ou por um prato mineiro gourmetizado, como o lombo na lata confit com risoto mineiro envolto em folha de taioba, com toque de goiabada e doce de leite.



Bistrôs

Para quem busca a gastronomia de classe A da rede Rullus, durante o dia, a dica é ir aos bistrôs. O bistrô Vila da Serra, aos comandos do chef Leonardo Athayde, ou o bistrô Rullus, no Lourdes, aos comandos do chef Rafael Viana. Ambos funcionam das 11h30 às 23h30, de terça a sábado, com cardápio para almoço, café da tarde e até jantar.



Para petiscos tem opções mais rebuscada como polvo grelhado com chouriço espanhol, batatas ao murro coalhada e páprica, ou também um medalhão de filé ao molho de vinho com risoto de cogumelos e casquinha de grana padano. Para quem preferir algo mais simples, pode optar por dados de filé ao molho de mostarda, picles de cebola roxo e batata rústica, ou então camarão empanado com catupiry.



Nas opções de pratos principais, são mais de vinte opções. Entre elas, um dos clássicos da casa, camarões ao molho de queijo brie levemente picante com crisp de alho-poró e arroz com amêndoas ou cauda de lagosta com risoto de limão siciliano.



Também chega em casa

Unindo a tecnologia ao seu negócio, o administrador também a opção “Rullus em casa”. A proposta é levar a experiência do sabor da marca até o conforto das residências. Para pedir, basta instalar o aplicativo Rullus em casa, na Apple Store ou Google Play, realizar o cadastro e entrar na plataforma que se assemelha ao Ifood.



Com duas opções, o cliente pode fazer a encomenda e solicitar a entrega em sua própria casa ou fazer a retirada na loja da Rullus que fica no Estoril. “O nosso aplicativo funciona de quarta a domingo, e a proposta é levar uma gastronomia de primeira qualidade até as residências dos nossos clientes. Ou seja, pratos de primeira sendo entregues nas coisas, como nunca se viu antes”.



Com a proposta de modernizar cada vez mais e unir gastronomia com tecnologia, a marca que vem dominando a capital mineira tem planos. “Nós atendemos em todo estado e fora dele também, temos muito trabalho a fazer pela frente. Mas, nossos planos para 2024 é mudar a sede do buffet para um espaço mais amplo. Já estamos em obras para que isso aconteça o quanto antes”.

Serviços

Rullus Buffet

(31) 9 9922-9811

Rua Turim, 73 – Santa Lúcia, Belo Horizonte

www.buffetrullus.com.br/

Rullus Bistrô

(31) 9 9939-8402

Vila da Serra: Alameda Oscar Niemeyer, 1369 – Nova Lima

Lourdes: Rua São Paulo, 2397 – BH

Rullus em Casa

(31) 9 9922-9811

https://mkt.rullus.com.br/app

Casa Áster

(31) 9 7263-3303

Rua Tomás Gonzaga, 763 – Lourdes