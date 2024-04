O Jardim Japonês, localizado no Parque Ecológico de BH, reúne elementos da decoração japonesa e da flora oriental

O Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte, vai ofertar a partir deste sábado (27/4), às 10h, uma série de encontros para degustação de chás japoneses. As atividades serão realizadas no Jardim Japonês, espaço localizado dentro do parque, uma vez por mês, até novembro. Serão ofertadas 20 vagas em cada encontro.

A degustação é voltada tanto para entusiastas da cultura japonesa quanto para quem não é imerso nas tradições nipônicas.

O passeio começa com uma visita guiada no Jardim Japonês, espaço temático que reúne decorações e símbolos da cultura japonesas e elementos da flora oriental, como cerejeiras e pinheiros negros.

Em seguida, os visitantes vão adentrar a Casa de Chá, espaço restrito do jardim, onde poderão experimentar esta bebida tão presente no dia a dia dos japoneses e que é sempre retratada nas obras culturais que o país exporta, como animes, filmes e doramas (novelas).

Quem vai conduzir a degustação será a engenheira agrônoma e especialista em chás Paula Braga. Ela é a única brasileira certificada como conselheira de chá japonês pela Associação de Instrutores de Chá Japonês (Nihon cha Kyokai).

Como participar

A duração do encontro (visita guiada e degustação) é estimada em uma hora. Para participar, é necessário se inscrever neste link.

A atividade é gratuita, mas há uma taxa de acesso à Zoobotânica de Belo Horizonte (Jardim Zoológico e Jardim Botânico). Aos sábados, o valor é de R$ 8,05. Não é possível comprar o ingresso antecipadamente. Mais detalhes estão disponíveis no site da prefeitura.

Confira as datas dos próximos encontros: