Um acidente envolvendo uma moto e um carro complica o trânsito na BR-381, a rodovia Fernão Dias, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (2/12).





Inicialmente, a Arteris, concessionária que administra a pista, divulgou que foi acionada para uma queda de motocicleta. Depois, a empresa informou que o acidente envolveu uma moto e um carro.

Além do acidente, chove forte na região do quilômetro 483. Segundo a Arteris, a batida aconteceu no sentido Belo Horizonte. O motociclista foi encaminhado para atendimento hospitalar com ferimentos leves.





A pista chegou a ficar interditada para atendimento à ocorrência. No momento, apenas a faixa da esquerda está fechada e há uma fila de sete quilômetros de engarrafamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia