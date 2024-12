Homem foi encontrado com marcas de agressões e tiros

Um homem, de 30 anos, foi morto com agressões e disparos de arma de fogo no início da madrugada desta segunda-feira (2/12), no bairro Vila Barragem Santa Lúcia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu a denúncia que cinco indivíduos estavam agredindo um homem em via pública e dois dos suspeitos estavam armados.





Antes do atendimento à ocorrência, militares que estavam dentro de um quartel próximo ao endereço indicado escutaram sete disparos de arma de fogo.

Na altura do número 486 da rua Tancredo Neves, a vítima foi localizada caída ao solo com diversos ferimentos pelo corpo causados por pedradas e pauladas.





Populares relataram para a polícia que o homem foi retirado de dentro de casa pelo grupo de suspeitos antes do crime.





Durante as diligências, foi constatado que havia duas marcas de disparo de arma de fogo na cabeça da vítima e uma no glúteo.

O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre os suspeitos e motivação do crime. O caso será investigado.