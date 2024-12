Belo Horizonte está sob alerta de chuva forte até a manhã de terça-feira (2/12). De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 70 milímetros (mm) com rajadas de vento em torno de 50 km/h.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).

Segundo a previsão meteorológica, o dia deve ser de céu nublado com chuvas a qualquer hora, raios e rajadas de vento ocasionais. A manhã deve ser de céu com muitas nuvens e chuva isolada, enquanto a tarde e noite devem ter céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Alerta

Nesse domingo (1º), a Defesa Civil de BH enviou uma notificação aos aparelhos celulares de usuários da rede de telefonia móvel do município que se encontravam na cidade. O alerta com os dizeres “alerta extremo”, acompanhado de um som alarmante, também apareceu nos celulares que estavam no modo silencioso.

O alerta foi uma demonstração do novo serviço para a capital mineira, em uma iniciativa da Defesa Civil de Minas Gerais em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de celular.

O objetivo era apresentar à população o funcionamento prático da ferramenta, que emite alertas sobre riscos e desastres naturais, para que a população entenda como o sistema vai funcionar em situações de emergência, permitindo testar sua eficácia na transmissão de informações urgentes.





Recomendações da Defesa Civil: