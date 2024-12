O dia deve ficar instável, com possibilidade de pancadas de chuva típicas de primavera em todas as regiões de Minas Gerais, nesta segunda-feira (2/12).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a intensificação de uma área de Baixa Pressão Atmosférica no litoral da Região Sudeste do Brasil vai causar pancadas de chuva fortes nas regiões Oeste, Central, Sul, Sudeste e Triângulo Mineiro. Nas demais regiões, o tempo deve permanecer estável.

Na capital, o dia deve ser de céu nublado com chuvas a qualquer hora, raios e rajadas de vento ocasionais. De acordo com o Inmet, a manhã deve ser de céu com muitas nuvens e chuva isolada, enquanto a tarde e noite devem ter céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 20ºC, com máxima estimada em 28ºC. A umidade relativa do ar é estimada em torno de 60% à tarde.

Confira o acumulado de chuvas (mm) em dezembro:

Barreiro: 25,5 (7,5%)

Centro Sul: 30,0 (8,8%)

Leste: 28,8 (8,5%)

Nordeste: 31,4 (9,3%)

Noroeste: 21,0 (6,2%)

Norte: 42,6 (12,6%)

Oeste: 32,6 (9,6%)

Pampulha: 42,4 (12,5%)

Venda Nova: 34,4 (10,1%)

Média Climatológica DEZEMBRO 339,1 mm (INMET, 1991-2020)