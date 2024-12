A semana começa com chuva intensa em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil. por volta das 8h da manhã desta segunda-feira (2/12), as regionais Oeste e Noroeste registraram chuva de nível “extremamente forte”, com registro de precipitação de mais de 5 milímetros (mm).



As regiões Centro-Sul, Barreiro e Pampulha registram chuva moderada, com precipitação de 1,1 mm a 2,5 mm. Já as regiões de Venda Nova, Leste, Nordeste e Norte registram chuva fraca, de 0,1 mm a 1,0 mm.

Capital mineira registra chuvas intensas na manhã desta segunda-feira (2/12) Defesa Civil

Até o momento da publicação desta reportagem, a Defesa Civil não registrou nenhuma ocorrência em razão das chuvas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X (antigo Twitter), Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A partir de quarta-feira (4/12), um novo sistema de alerta estará em funcionamento no estado. No projeto “Defesa Civil Alerta”, moradores de áreas de risco recebem alertas nos dispositivos móveis, com mensagem de texto e aviso sonoro, utilizando a rede de telefonia celular para toda a população com cobertura de rede 4G ou 5G.

Dicas de prevenção da Defesa Civil Estadual