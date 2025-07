MG: 11 feridos em batida entre caminhão e três carros

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Onze pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo um caminhão e três carros de passeio, no quilômetro 769, da BR-262, próximo a Sacramento (MG), no Triângulo Mineiro. Duas pessoas estão em estado grave.

O acidente ocorreu no final da tarde de domingo (27/7). As causas ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas. A perícia da Polícia Civil esteve no local. O caminhão tem placa de Atibaia, São Paulo, e os três veículos, de Santa Luzia, Patrocínio e Uberaba.

As duas vítimas em estado grave estão internadas na Santa Casa de Sacramento, para onde foram levadas logo depois do acidente. São elas uma adolescente de 17 anos, natural de Uberlândia, e um homem de 47, de Timóteo.

Quatro feridos foram encaminhados para hospitais de Uberaba e três, para Araxá. A rodovia esteve fechada por cerca de duas horas para a remoção de feridos e dos restos dos veículos.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia