Ex-vereador de Uberlândia (MG) morre em acidente de ultraleve no interior de SP

Dois homens morreram na tarde desse sábado (26) após a queda de um ultraleve na zona rural de Bariri (SP). O acidente aconteceu em um canavial nas proximidades da rodovia Leônidas Pacheco Ferreira.

O ultraleve pegou fogo após a queda e os dois homens foram carbonizados. As chamas atingiram também parte do canavial e apenas destroços foram encontrados pelas equipes de socorro. As causas do acidente são investigadas pela Aeronáutica e pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).





Uma das vítimas é o ex-vereador Luís Cláudio Galassi Cunha, de Uberlândia (MG) na região do Triângulo. A Câmara Municipal de Uberlândia informou que ele assumiu como suplente em 2015 e ficou conhecido por doar o salário integral do mandato para instituições sociais. Galassi era filiado ao PSDB.

A aeronave decolou de Pederneiras, a 40 km de Bariri, e sobrevoava a região da queda. Testemunhas dizem que o ultraleve perdeu altitude e caiu em seguida. Os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) de Jaú (SP).

Também neste sábado, um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência em um descampado perto do aeroporto de Jundiaí (SP), por volta das 11h. A aeronave parou de cabeça para baixo. Havia apenas o piloto a bordo, que não teve ferimentos graves.