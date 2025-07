Turista que morreu em queda de rapel em MG será sepultada nesta segunda

Daiane Marques, 36 anos, será sepultada nesta segunda-feira (7/7), às 13H, no Cemitério Municipal de Cordeirópolis, em São Paulo. A turista morreu em uma queda, no sábado (5/7), durante a prática de rapel na Pedra do Elefante, próximo à cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais.



Daiane era servidora da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Cordeirópolis há mais de 10 anos. Ela era responsável pela educação ambiental. A Prefeitura da cidade paulista se solidarizou a família, os amigos e os colegas de trabalho de Daiane e decretou três dias de luto.

O velório de Daiane ocorreu às 20h de domingo (6/7) e permaneceu aberto durante toda a madrugada, a pedido da família.



A mulher sofreu uma queda faltando menos de 100 metros para a base da montanha. A Polícia Civil foi acionada e ficará responsável pelos trabalhos periciais e pela investigação das causas do acidente.