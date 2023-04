Colisão entre dois aviões ultraleves deixa quatro mortos na Espanha

Dois aviões ultraleves colidiram neste domingo (30) perto de um aeródromo no nordeste da Espanha. As autoridades da região da Catalunha confirmaram a morte dos quatro passageiros a bordo.



A aeronave incendiada foi encontrada pelos bombeiros em uma região de mata fechada perto do aeródromo de Moià, na província de Barcelona, depois de receberem o relato de uma testemunha que viu o ultraleve perder altitude e cair, disse o governo catalão.



"Assim que o fogo apagou, foi constatado que havia dois corpos sem vida dentro do ultraleve", afirmou o governo regional em um comunicado.



Várias horas depois, os bombeiros encontraram outro ultraleve em ruínas com duas pessoas mortas dentro, a cerca de 300 metros do primeiro.



As autoridades acreditam que as duas aeronaves colidiram no ar. A polícia e a aviação civil abriram uma investigação.