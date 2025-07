Nova lei proíbe testes em animais para perfumes e produtos de higiene

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (30/7) a lei que proíbe o uso de animais vivos em testes laboratoriais para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A aprovação da norma ocorreu em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Lula classificou a iniciativa como uma lei que "defende a soberania animal". "As criaturas que têm como habitat natural o planeta Terra não vão ser mais cobaias de experiências nesse país", afirmou.

O texto sancionado havia sido aprovado pelo Congresso Nacional no início de julho.

De acordo com o governo federal, a partir da publicação da lei, as autoridades sanitárias terão um prazo de dois anos para implementar medidas que, entre outros pontos, assegurem o reconhecimento dos métodos alternativos e adotem um plano estratégico para garantir a disseminação desses métodos no território nacional, além de estabelecerem medidas de fiscalização do uso de informações oriundas de testes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A norma estabelece também que os produtos e ingredientes que tenham sido fabricados antes da vigência da lei poderão ser comercializados. Novos produtos obrigatoriamente não poderão mais testar em animais.

Muitas plantas e sementes são usadas na produção de cosméticos devido às suas propriedades hidratantes, antioxidantes e regenerativas. Elas fornecem óleos, extratos e ativos naturais que beneficiam a pele e os cabelos. Reprodução de Facebook Além disso, a tendência por produtos naturais e sustentáveis tem impulsionado ainda mais o uso desses ingredientes. Confira algumas das principais plantas e sementes utilizadas na indústria da beleza: Imagem de Felix Lichtenfeld por Pixabay Aloe vera – Suas folhas contêm um gel rico em vitaminas e enzimas que acalmam e hidratam a pele. É usado em cremes faciais, géis pós-sol e produtos para queimaduras. Semente de uva – Produz um óleo leve e antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento da pele. É encontrado em séruns, hidratantes e óleos corporais. Buenas Dicas/Pixabay Óleo de argan – Extraído das nozes da árvore de argan, é rico em ácidos graxos e vitamina E. Usado principalmente em shampoos, condicionadores e óleos capilares Daniel*D - wikimedia commons Camomila â?? Suas flores contêm propriedades calmantes e anti-inflamatórias. Ã? utilizada em loções para pele sensível, shampoos clareadores e águas micelares. Alvesgaspar wikimedia commons Carité (ou karité) – Derivada da noz da árvore de karité, a chamada manteiga de karité tem alto poder de hidratação e regeneração. Presente em cremes para pele ressecada, batons e máscaras capilares. Luluworks wikimedia commons Rosa mosqueta – Suas sementes produzem um óleo rico em ácidos graxos e vitaminas. Muito utilizado em óleos faciais anti-idade e cicatrizantes. AmonDhan wikimedia commons Coco – Extraído da polpa do coco, o óleo tem propriedades hidratantes e antibacterianas. Presente em cremes corporais, máscaras capilares e demaquilantes. Imagem Freepik Calêndula – Suas flores possuem efeito cicatrizante e anti-inflamatório. Encontrada em pomadas para pele irritada, cremes hidratantes e produtos infantis. wikimedia commons Ermell Semente de linhaça – Rica em ômega-3, ajuda a nutrir a pele e os cabelos. Usada em máscaras capilares, cremes para pele seca e produtos anti-frizz. Divulgação Óleo de jojoba – Extraído das sementes da jojoba, tem composição semelhante ao sebo natural da pele. Presente em hidratantes faciais, shampoos e óleos para barba. brewbooks wikimedia commons Chá verde – Seu extrato é rico em antioxidantes e ajuda a combater o envelhecimento precoce. Usado em loções faciais, tônicos e protetores solares. Imagem gerada por i.a Hibisco – Suas flores contêm ácidos naturais que promovem a renovação celular. Aplicado em máscaras faciais, esfoliantes e shampoos fortalecedores. Marjon Besteman por Pixabay Mamona – Permite a extração de um óleo de sua semente (óleo de rícino), que estimula o crescimento capilar. Presente em óleos para cílios, sobrancelhas e cabelos. Onjacktallcuca wikimedia commons Centella asiática – Erva conhecida por sua ação cicatrizante e firmadora da pele. Utilizada em cremes anti-estrias, séruns e produtos anti-idade. Forest & Kim Starr wikimedia commons Baunilha – Suas vagens produzem um extrato aromático com efeito calmante para a pele. Usado em perfumes, cremes hidratantes e bálsamos labiais. domínio público Amêndoas – O óleo extraído das sementes da amendoeira é altamente hidratante e suavizante. O óleo de amêndoas doces está presente em loções corporais, óleos para massagem e cremes para gestantes. Imagem de ekrem por Pixabay Pepino – Seu extrato rico em água e vitaminas, tem efeito refrescante e calmante. Muito usado em tônicos faciais, máscaras hidratantes e géis para olheiras. Imagem de Kai Reschke por Pixabay Pracaxi – Seu óleo extraído das sementes tem alto poder umectante e ajuda a reduzir manchas. Encontrado em cremes clareadores, óleos capilares e produtos pós-sol. P. S. Sena - wikimedia commons Buriti – Seu óleo é rico em carotenoides, que protegem contra o envelhecimento precoce. Utilizado em filtros solares, óleos bronzeadores e cremes antioxidantes. Imagem de Edinaldo Maciel edy boy por Pixabay Alfazema (Lavanda) – Possui propriedades relaxantes e antissépticas. Presente em águas perfumadas, sabonetes terapêuticos e hidratantes corporais. Flickr Leon Wong Voltar Próximo

A instituição da norma, segundo a ministra Marina Silva, representa um marco para o país, que avança no fortalecimento de uma convivência mais justa e equilibrada entre humanos, animais e meio ambiente, a exemplo do que já é realidade em outros países.

"Quando nós aprendemos a proteger outras formas de vida e outras formas de existência, estamos demonstrando uma elevação em termos de humanidade", enfatizou a ministra.