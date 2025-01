O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para 543 municípios de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, válido a partir da manhã desta quarta-feira (1/1) até o meio-dia de quinta-feira (2/1). A previsão indica chuva forte, rajadas de vento e, em algumas regiões, queda de granizo.

De acordo com o Inmet, os volumes de chuva podem variar entre 30 e 60 mm por hora, com acumulados diários de até 100 mm. Os ventos, por sua vez, devem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h, com potencial para causar estragos. Entre os riscos listados estão cortes de energia, quedas de árvores, alagamentos e prejuízos em plantações.

As áreas mais afetadas pelo alerta abrangem diversas regiões do estado, como a Grande BH, Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Diante do cenário, o Inmet e as autoridades locais reforçam as recomendações de segurança. Em caso de ventos fortes, é recomendado evitar abrigo sob árvores, já que, além do risco de quedas, há chance de descargas elétricas. Também é melhor evitar estacionar o carro perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Em casa, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia pode prevenir danos e acidentes.

Mortes no período chuvoso

As chuvas intensas continuam causando tragédias em Minas Gerais. Nesta quarta, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG) confirmou a 11ª morte do período. A vítima, uma mulher de 22 anos, morreu no município de Alterosa, no Sul do estado, após ser arrastada por uma tromba d’água enquanto pescava em um córrego nos fundos de sua propriedade.

A chuva torrencial que atingiu o município por volta das 16h40 fez com que a mulher fosse levada pela correnteza. As buscas começaram no mesmo dia, mas o corpo só foi encontrado na manhã seguinte, preso entre galhos no córrego.





Desde o início do período chuvoso, em 27 de setembro, outras tragédias foram registradas: três mortes em Ipanema e duas em Raul Soares, no Vale do Rio Doce, além de uma vítima em Uberlândia, Maripá de Minas, Capinópolis, Coronel Pacheco e Nepomuceno.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia