Avenida Carlos Luz, em BH, registra três acidentes graves em 2025

O número de acidentes na Avenida Presidente Carlos Luz, na Região Noroeste de Belo Horizonte, em 2025, assusta. De acordo com o Painel de Acidentes de Trânsito, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), foram contabilizados 127 acidentes neste ano, resultando em duas mortes. Desde o dia 1º de março, foram três acidentes graves.

Na madrugada desta segunda-feira (7/4) uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente de carro na avenida, na altura do Bairro São Luiz. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o carro bateu na mureta de divisão da pista no sentido Pampulha. Um homem de 25 anos morreu no local do acidente.

Outros dois homens, de 22 e 32 anos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para atendimento hospitalar. O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e recolheu o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML).

Na noite do último dia 31, um carro capotou na mesma via, na altura do Bairro Caiçara, na Região Noroeste da capital. O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido por uma viatura do Samu e encaminhado ao hospital.

O outro acidente fatal ocorreu na madrugada do dia 1º de março, quando um capotamento causou a morte de uma pessoa e deixou uma segunda gravemente ferida. O carro seguia no sentido Pampulha capotou sobre o canteiro central, deixando destroços pelo caminho.

O acidente ocorreu na altura do Cemitério da Paz e o corpo da vítima ficou preso às ferragens do veículo, precisando do trabalho dos bombeiros para ser removido.

Já em fevereiro, um Porsche 911, do influenciador André Victor, de 21 anos, se envolveu em uma batida que deixou cinco pessoas feridas durante a madrugada do dia 14, na altura do número 650, no Bairro Caiçara. De acordo com a PM, o veículo de luxo estava em alta velocidade quando bateu em outro carro.

Quando os militares chegaram, o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) já estava socorrendo os feridos. Conforme relatado pelo condutor do Porsche, amigo do influenciador, um veículo Renault entrou na via e ele não teve tempo de frear.

Já o motorista do Renault alegou que entrou na via e houve a colisão com o Porsche. O teste do bafômetro não foi realizado, pois ninguém apresentava sinais de embriaguez, mas o condutor do Renault estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Ainda de acordo com o levantamento da Sejusp, o trecho com maior número de acidentes deste ano na avenida se localiza no Bairro Caiçara, totalizando 53 ocorrências. Em seguida, fica o trecho do Campus UFMG, com 22, e, em terceiro lugar, fica o trecho do bairro Ouro Preto. Na região do bairro São Luiz, onde ocorreu o acidente fatal desta segunda, foram contabilizados 9 acidentes em 2025.