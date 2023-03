Fumaça de fogão a lenha leva filho a tentar matar o pai com facão em MG

Filho que tentou matar o pai foi preso pela Polícia Militar de Governador Valadares (foto: PMMG)

Um idoso, de 75 anos, que tinha cortes no rosto, pescoço e braço esquerdo, provocados por golpes de facão, foi socorrido e levado o Hospital Municipal de Governador Valadares, no leste do estado, depois de ter sido agredido pelo filho, de 32 anos.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, os dois entraram em atrito depois que o filho passou a reclamar de uma fumaça que saía de um fogão a lenha, acendido pelo pai, na cozinha da casa.





A companheira do agressor foi quem interveio e impediu que o marido, filho da vítima, desse mais facadas no idoso. Depois de ser retirado da cozinha, o filho fugiu, de bicicleta.

Depois de socorrerem a vítima, os policiais militares retornaram à casa e lá, encontraram a arma do crime. Já o agressor, foi encontrado escondido na casa da companheira. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares, onde foi autuado em flagrante.