Mais de cem viaturas são entregues à Polícia Civil de Minas Gerais

As novas viaturas possuem compartimento para transporte de presos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Mais de cem viaturas foram entregues à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na manhã desta quarta-feira (1º/3). Os veículos foram entregues em evento, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.





"Hoje é um dia histórico, de entrega. Um dia de investimentos efetivos em nosso Estado. É um dia daqueles que nos mostram que, ao fazer vida pública e praticando a boa política, é possível alcançar resultados que vão impactar diretamente a sociedade, trazendo benefícios diretos para a população. A articulação que fizemos junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a nossa bancada federal e à União permitiu que conseguíssemos a liberação de R$ 50 milhões para investimentos na segurança pública de Minas Gerais", afirmou o ministro Alexandre Silveira.





Da verba destinada aos investimento, R$ 20 milhões foram destinados para a Polícia Civil; R$ 20 milhões para a Polícia Militar; e R$ 10 milhões para o Corpo de Bombeiros. As instituições também irão usar a verba para comprar equipamentos mais modernos.





As novas viaturas possuem compartimento para transporte de presos. Em nota, Silveira destacou a importância do reforço à segurança pública no Estado.

Leia: Duas maiores barragens de rejeito do Brasil em MG entram na mira do MP





"Tudo isso vai permitir maior conforto e qualidade aos profissionais da segurança e, consequentemente, melhor atendimento à população do nosso Estado. Quero que saibam que podem continuar contando comigo, mais do que nunca, para defender os interesses de nosso Estado e do nosso país. Agora, nesta nova missão que cumpro no Ministério de Minas e Energia, quero contribuir com todo o país na retomada do crescimento econômico e social. Ao lado do presidente Lula, estamos começando a reconstruir o Brasil, com muita união e trabalho duro. Vamos fazer muito mais pelo país e pela minha querida Minas Gerais", finalizou Silveira.