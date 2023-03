Polícia Civil de Almenara esclarece assassinato em bar

Investigações do assassinato de homem depois de briga de bar duraram 18 dias (foto: Prefeitura de Almenara)

O assassinato de um homem, ocorrido no último dia 12 de fevereiro, num bar em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, foi esclarecido pela Polícia Civil nesta terça-feira (28/2). Foram presos dois suspeitos, de 19 e 21 anos.



A prisão é resultado da “Operação Reprimenda”, deflagrada depois das primeiras investigações, e que resultou na identificação dos dois suspeitos. A prisão preventiva de ambos foi pedida pelo delegado Fernando Varella, da Delegacia da cidade. Os homens foram presos mediante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

Segundo as investigações, na noite do crime, a vítima estava no bar, quando se envolveu em uma briga com um dos investigados. Os dois trocavam agressões, quando, em determinado momento, a vítima tentou fugir, mas foi alcançada pelos suspeitos, que continuaram batendo nela.

A violência só cessou quando a vítima já estava morta. O corpo foi encontrado em um terreno baldio. Segundo testemunhas, os agressores carregaram o corpo e o atiraram no lote.

Depois de ouvidos na delegacia, os dois presos foram encaminhados para o sistema prisional.