Um homem foi preso suspeito de agredir a mãe e o padrasto no bairro Chácaras São Geraldo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (8/10).





Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social (Seds), uma equipe de Ronda da Guarda Civil de Contagem (GCC) foi acionada para atender a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atendeu o chamado.





No local, os agentes encontraram uma das vítimas, um idoso que não teve a idade divulgada, dentro da ambulância do Samu, com ferimentos graves na costela. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem.





Foi solicitado o apoio de outra unidade de resgate para atendimento à segunda vítima, uma idosa, que também não teve a idade divulgada. Ela foi encontrada dentro da residência, com suspeita de lesão no joelho.

Segundo informações fornecidas pela filha das vítimas, o suspeito da agressão, irmão dela, estava no interior da residência portando um facão.





As equipes de ronda entraram na casa e, após negociação verbal, conseguiram convencer o homem a entregar a arma. Ele foi então detido e levado para a viatura.





Devido a um ferimento na mão provocado pelo próprio facão, o suspeito foi conduzido pelo Inspetor de Ronda à UPA JK para atendimento médico e, em seguida, encaminhado à delegacia de plantão.

Uma outra viatura da guarda aguardou a chegada da outra equipe do Samu, que realizou o atendimento da idosa, que foi levada para a UPA Vargem das Flores.