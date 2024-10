Pai e filho foram agredidos por assaltantes na madrugada desta terça-feira (8/10), no bairro Serra Dourada, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A polícia suspeita que um dos envolvidos no crime é filho da ex-namorada de uma das vítimas.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, as vítimas, de 56 e 27 anos, estavam em casa dormindo quando foram surpreendidas pelos assaltantes.

Quatro suspeitos encapuzados invadiram a residência, roubaram diversos pertences e duas motocicletas. Durante a ação, os assaltantes agrediram as vítimas com coronhadas e pauladas, e os deixaram amarrados.

Pai e filho conseguiram se soltar e pedir socorro. Os dois foram socorridos para a UPA de Ibirité. O homem de 56 anos teve lesões na cabeça e luxação nos braços e nas pernas. O homem de 27 teve um corte na cabeça e luxação no braço.









Os suspeitos deixaram uma mochila, um boné e um celular no local. O boné foi reconhecido pelas vítimas como sendo do filho da ex-namorada do homem de 56 anos, que morou na residência por três meses. O indivíduo é conhecido na região como ladrão de motos.

A perícia foi acionada e constatou que o aparelho deixado pelos suspeitos estava conectado à rede móvel da casa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia