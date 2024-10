Uma troca de tiros entre a Polícia Militar e um grupo suspeito de roubo terminou com um morto, quatro presos e submetralhadoras apreendidas, no final da tarde dessa segunda-feira (7/10), em Santana do Paraíso (MG), no Vale do Rio Doce.





Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre um roubo em andamento em um estabelecimento comercial no distrito de Macaquinhos, na zona rural de Dores de Guanhães (MG). Durante as diligências, a PM descobriu que os suspeitos estavam fugindo em direção ao Vale do Aço.





A polícia então montou uma operação de cerco na rodovia estadual MG-232 com um dispositivo bloqueador de fuga - conhecido popularmente como “cama de faquir”, uma plataforma montada com pregos de aço inox para furar pneus.





Segundo o boletim de ocorrência, ao depararem com o cerco, os suspeitos aceleraram o veículo, um Fiat Strada, contra os policiais e um homem na parte de trás do carro disparou tiros várias vezes com uma submetralhadora.

Os militares revidaram o ataque e atiraram contra os suspeitos, que pararam o carro e foram detidos.





Um dos suspeitos, de 19 anos, morreu no local. Outros três, de 20, 30 e 33 anos, foram presos e um adolescente, de 17, foi apreendido.





O carro usado pelo grupo era furtado e foi recuperado. Um Chevrolet Corsa e uma moto, também com queixa de furto, foram recuperados.

Ao todo, a polícia apreendeu duas submetralhadoras, 55 munições, uma touca ninja, nove celulares e R$ 4.741 em espécie.