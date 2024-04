No Memorial Carlos Drummond de Andrade, a estátua do poeta descansa e, ao fundo em contraste, o Pico do Cauê, desgastado por anos de mineração

Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas e escritores da literatura brasileira, é a figura central na identidade da cidade de Itabira, em Minas Gerais. Sua obra, profundamente enraizada nas paisagens, nas pessoas e nas experiências de sua terra natal, eleva a cidade na Região Central de Minas a um lugar de destaque no cenário cultural do país. A poesia de Drummond, marcada por uma linguagem única e pela capacidade de capturar a essência humana, reflete e enaltece as vivências e os sentimentos da comunidade itabirana, conferindo à cidade uma importância ímpar no panorama literário nacional.

Ao longo de sua carreira, Carlos Drummond de Andrade produziu uma obra vasta e diversificada, abordando temas que vão desde as questões cotidianas até reflexões mais profundas sobre a condição humana. Seus versos, permeados de sensibilidade e perspicácia, encontram eco nas ruas, nas praças e nas paisagens de Itabira, revelando a influência profunda que a cidade exerceu sobre sua produção literária. A presença do poeta, tanto em sua obra quanto em sua memória, é um elemento indissociável da identidade cultural de Itabira, conectando passado, presente e futuro em uma teia de significados e inspirações.

Circuito do Ouro

Projeto do artista Léo Santana, com poema de Drummond, é uma das 44 esculturas espalhadas por Itabira Elaine Diniz/Divulgação

Integrante do Roteiro Ruralidades e Personalidades do Circuito do Ouro, a cidade de Itabira encanta visitantes com sua rica história, cultura e belezas naturais. Localizada a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte, a cidade é o berço de um dos maiores poetas brasileiros, Carlos Drummond de Andrade (1902/1987), que deixou um legado literário que ecoa até os dias atuais.

De acordo com Elaine Diniz, turismóloga da Prefeitura de Itabira e conselheira do Circuito do Ouro, o poeta Carlos Drummond de Andrade é a figura central na identidade de Itabira, e sua presença é fortemente sentida em toda a cidade. Sua obra, fortemente influenciada pelas paisagens e pela atmosfera da região, ajudou a colocar Itabira no mapa cultural do Brasil e do mundo. O poeta retratou em muitos de seus versos a vida, as pessoas e as paisagens de sua terra natal, conferindo à cidade uma importância ímpar no cenário literário nacional. Alguns desses poemas estão registrados em 44 placas, dispostas em vários pontos da cidade. Cada poema descreve um fato ou personagem da época em que o poeta viveu em Itabira.

“ O Museu de Território Caminhos Drummondianos, por si só, é um roteiro completo com base na vida e obra de Carlos Drummond de Andrade. Para ser visitado, com compreensão completa do caminho percorrido, o ideal é ter o acompanhamento de um guia credenciado para explicar cada monumento, placa, pedra no caminho”, observa Elaine. Nesses territórios, em homenagem ao grande poeta, três lugares merecem destaque acordo com a turismóloga: a Casa de Drummond, localizada no Centro Histórico de Itabira, onde o poeta viveu, é um local de grande importância histórica e cultural, proporcionando aos visitantes a oportunidade de mergulhar no universo pessoal e literário do autor. O Memorial Carlos Drummond de Andrade é um espaço dedicado à preservação de sua memória e obra, oferecendo exposições permanentes e temporárias, além de atividades culturais e educativas. E por fim, a Fazenda do Pontal, que pertenceu ao pai de Drummond e onde o poeta passou parte da infância.

Memorial Carlos Drummond de Andrade

Projeto por Oscar Niemeyer, Memorial Carlos Drummond de Andrade resgata o passado do grande poeta mineiro Elaine Diniz/Divulgação

“Alguns anos vivi em Itabira.

Principalmente nasci em Itabira.

Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.

Noventa por cento de ferro nas calçadas.

Oitenta por cento de ferro nas almas.

E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação”, trecho do poema ‘Confidência do Itabirano’, na entrada do Memorial.



Inaugurado em 1998, o memorial tem o projeto arquitetônico original assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O Memorial Carlos Drummond de Andrade é uma referência nas áreas de educação e turismo com projetos e eventos periódicos voltados para crianças e adolescentes. Assim, recebe mais de 15 mil visitantes anualmente. O espaço conta com diversos objetos pessoais do poeta, como fotografias, manuscritos, livros e objetos de decoração. Além disso, há uma exposição permanente sobre a vida e obra de Carlos Drummond de Andrade, com destaque para seus poemas mais famosos, como "No Meio do Caminho" e "Quadrilha". O memorial também conta com uma biblioteca com mais de 2.000 livros, um auditório para eventos culturais, uma loja de souvenirs e um café. O espaço é aberto ao público e a entrada é gratuita. Visitar o Memorial Carlos Drummond de Andrade em Itabira é uma oportunidade única para conhecer mais sobre a vida e obra desse grande poeta brasileiro, além de apreciar a bela arquitetura do casarão e desfrutar da rica cultura da cidade de Itabira. E não é só isso, também integra o acervo do Memorial Carlos Drummond de Andrade incontáveis correspondências trocadas entre o escritor e sua mãe, Maria Julieta, bem como fotos, documentos e dedicatórias. Recomendado para todos os amantes da literatura e da cultura brasileira.

Telefone: (31) 3835-2156

Endereço: Memorial Carlos Drummond de Andrade (Encosta Leste do Pico do Amor, s/nº, Campestre

Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, de 8h às 12h e de 14h às 18h; sábado, domingo e feriados, de 10h30 às 16h30

Entrada: R$ 4 (Caso visite três pontos Culturais o pacote sai a R$10)



Casa de Drummond

Foi neste sobrado, no Centro Histórico de Itabira, que Carlos Drummond passou toda a infância Elaine Diniz/Divulgação



“Quintal erguido em rampa suave, flores convertidas em hortaliça e chão ofertado ao corpo que adore conviver com formigas, desenterrar minhocas, ler revista e nuvem”, trecho extraído do poema 'Casa'

Em sobrado de dois pavimentos, construído no século 19, foi a residência do poeta Carlos Drummond de Andrade em sua infância. A arquitetura, os jardins e o quintal estão entre as principais inspirações para versos famosos do escritor, que morou na casa dos 2 aos 13 anos. Atualmente, é roteiro do Museu de Território Caminhos Drummondianos e espaço para realização de exposições, oficinas e espetáculos musicais. O local tem objetos pertencentes ao escritor itabirano, como a primeira máquina de datilografia, coleções de cartas e fotografias, prêmios literários que recebeu ao longo da vida e obras de arte feitas em sua homenagem.

Telefone: (31) 3835-3894

Endereço: Casa de Drummond (Praça do Centenário, 137, Centro)

Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, de 8h às 12h e de 14h às 18h; sábado, domingo e feriados, de 10h30 às 16h30

Entrada: R$ 4 (Caso visite três pontos Culturais o pacote sai a R$10)



Caminhos Drummondianos

Muitas palavras que representam Itabira estão presentes nas placas do Museu de Território Caminhos Drummondianos. A primeira placa foi inaugurada em 13 de dezembro de 1997 com o poema “A Alfredo Duval”. O museu resgata a antiga Itabira por meio das referências encontradas na obra de Carlos Drummond de Andrade. Ele proporciona uma visão da cidade vivida pelo poeta em sua realidade física e em seu contexto poético. Os Caminhos Drummondianos têm como principal objetivo aproximar o público da poesia de Drummond, bem como divulgar o turismo cultural em Itabira, no Circuito do Ouro e Estrada Real. Em 31 de outubro de 2009, foi entregue à comunidade o Projeto de Revitalização dos Caminhos Drummondianos, uma parceria entre a Vale e a Prefeitura Municipal de Itabira. As 44 placas foram reformuladas, cada uma pesando em média 240 quilos e feitas em ferro fundido. O novo design foi desenvolvido por Léo Santana, artista plástico responsável pelo monumento em homenagem a Drummond em Copacabana, no Rio de Janeiro.



Fazenda do Pontal

Escultura de Drummond criança dá boas-vindas aos turistas que visitam a Fazenda do Pontal Elaine Diniz/Divulgação



A antiga fazenda pertenceu a Carlos de Paula Andrade, pai de Carlos Drummond de Andrade. Nela, o poeta itabirano passou parte da sua infância. Em 1973, com a necessidade da construção de uma barragem para lavagem de minério, o antigo casarão foi desmontado e as peças retiradas ficaram estocadas por três décadas. Em 2004, a mineradora Vale, então detentora das peças originais da casa, reconstruiu a Fazenda do Pontal utilizando as janelas, portas e umbrais guardados e entregou à comunidade essa importante parte da história e infância de Drummond.

Telefone: (31) 3835-5532

Endereço: Fazenda do Pontal (Rua Maria Julieta, s/nº, Campestre – Itabira/MG

Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, de 8h às 12h e de 14h às 18h; sábado, domingo e feriados, de 10h30 às 16h30

Entrada: R$ 4 (Caso visite três pontos Culturais o pacote sai a R$10)

Fundação CDA

Instituída em 1985, a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA) é uma entidade sem fins lucrativos localizada em Itabira, Minas Gerais. Mantida basicamente por meio de recursos municipais e parcerias, seu principal objetivo é fomentar e apoiar o desenvolvimento da cultura local, assim como preservar e difundir a memória e a obra do escritor itabirano Carlos Drummond de Andrade. Localizada na área central de Itabira, é uma referência em Minas Gerais sendo considerada como importante polo irradiador das tradições artístico-culturais. Entre os principais eventos que compõem anualmente a agenda da FCCDA destacam-se: Festival de Inverno de Itabira, Semana da Música da Escola Livre de Música de Itabira e Semana Drummondiana.

Telefone: (31) 3835-2102

Endereço: Sede da FCCDA (Avenida Carlos Drummond de Andrade, 666, Centro)

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 14h às 18h

