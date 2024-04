Terra de Carlos Drummond, o turismo em Itabira se entrelaça com a poesia, revelando belezas naturais que encantam os visitantes. Entre montanhas majestosas e rios serenos, a cidade respira a inspiração do poeta em cada esquina. As paisagens exuberantes refletem a essência lírica de Drummond, transformando cada visita em uma jornada poética pela história e pela natureza. Tanto a sede do município quanto seus distritos, como Ipoema e Senhora do Carmo, o turismo é mais do que uma simples viagem, é uma experiência que nos conecta com a alma do lugar e com a poesia eternizada nas palavras do grande escritor.

Situada na Cordilheira do Espinhaço, os distritos de Itabira são tesouros escondidos que encantam os visitantes com suas paisagens deslumbrantes, cachoeiras exuberantes e uma atmosfera de tranquilidade. Esses destinos turísticos emergentes têm conquistado os corações dos viajantes que buscam uma conexão autêntica com a natureza, e sua popularidade tem crescido nos últimos anos devido à sua beleza singular e à diversidade de atividades oferecidas.





"Itabira possui uma riqueza cultural incrível, resultado da confluência de diferentes influências, incluindo comunidades indígenas, quilombolas e pessoas de diversas origens, atraídas pela mineração. Essa diversidade confere à cidade uma identidade única. Considerando o turismo como uma alternativa econômica sustentável, Itabira possui potencialidades, como o título de Capital Estadual do Tropeirismo e como a terra natal do renomado poeta Carlos Drummond de Andrade. Além disso, a região abriga uma série de atrativos naturais em locais como Ipoema, Senhora do Carmo e Serra dos Alves, proporcionando oportunidades emocionantes para ecoturismo e turismo de aventura. Destaca-se também o projeto em desenvolvimento denominado "Cidade Quilombola", que visa promover o etnoturismo nas comunidades quilombolas locais. O grande desafio que enfrentamos é integrar todos esses atrativos de forma coesa, permitindo que os visitantes explorem tanto a sede quanto os distritos da cidade, possibilitando uma experiência mais abrangente. Essa integração não apenas enriquecerá a experiência dos turistas, mas também poderá prolongar o tempo de permanência deles na cidade, beneficiando a economia local e fortalecendo ainda mais o potencial turístico de Itabira", conclui Carolina Peixoto Magalhães, superintendente de comércio e turismo de Itabira.



Sai a mineração, entra o turismo

Cachoeira dos Cristais, com uma queda de aproximadamente 4 metros, é uma das preciosidades na Serra dos Alves Roneijober Andrade/Divulgação

O fim das atividades de mineração em Itabira é uma preocupação hoje para moradores e o prefeito Marco Antônio Lage. O turismo pode ser a solução para fortalecer ainda mais a economia: “o turismo tem um papel muito importante para o presente e para o futuro de Itabira. Quando se fala em turismo, não se fala apenas do desenvolvimento econômico ou de atrair mais dinheiro para a cidade. Estamos falando da própria diversificação e da existência de uma nova Itabira no pós-mineração. É um dos eixos que estamos trabalhando muito para fortalecer justamente porque está diretamente ligado ao que a gente pensa para a cidade quando a atividade extrativista chegar ao fim. E temos muitas ferramentas para ter sucesso nesta empreitada, a começar pelo nosso cidadão mais ilustre, que é o poeta Carlos Drummond de Andrade. Depois, toda a história do Tropeirismo e o que Ipoema representa para esta cultura; as belezas naturais dos distritos; a religiosidade; os eventos culturais. Enfim, fomos abençoados e temos os atrativos”, avalia o prefeito

Ao lado da Serra do Cipó

Cânion Boca da Serra oferece vista panorâmica da Serra dos Alves Roneijober Andrade/Divulgação

A Serra do Alves se tornou um destino turístico cada vez mais procurado devido à sua localização privilegiada e à oportunidade de explorar uma natureza exuberante. Além disso, sua proximidade com a renomada Serra do Cipó, conhecida por suas formações rochosas impressionantes e cachoeiras deslumbrantes, tem contribuído para a crescente fama da região como um destino imperdível para os amantes do ecoturismo.

De acordo com o guia Roneijober Andrade, mais conhecido como Ronei, o vilarejo é ponto de chegada dos mochileiros que fazem a travessia oficial do Parque Nacional Serra do Cipó (Alto do Palácio à Serra dos Alves), um percurso de 45 quilômetros. “O povoado parece um presépio, com uma singela capela dedicada a São José, com dezenas de casinhas coloridas ao redor. Logo no início do povoado, há um Centro de Atendimento ao Turista (CAT) que também é a porta de entrada do Parque Alto do Rio Tanque onde se pode fazer uma trilha de dois quilômetros para visitar as cachoeiras Dois Córregos (também conhecida como cachoeira da Coca-Cola) e a do Marques que também possui um cânion. Próximo ao CAT, cerca de 500 metros, há quedas d'água menores como a cachoeira do Moinho e a do Campo. Outras cachoeiras bem conhecidas em Senhora do Carmo são a do Bongue e a da Boa Vista, situadas em comunidades com o mesmo nome.”, enumera Ronei.

Ao explorar a Serra do Alves, os visitantes têm a oportunidade de se maravilhar com uma série de cachoeiras magníficas, cada uma com sua própria beleza única. A majestosa Cachoeira dos Cristais, com suas águas transparentes e quedas impressionantes, oferece um refúgio tranquilo para aqueles que buscam relaxamento e contemplação. Além das deslumbrantes cachoeiras, a Serra do Alves também é lar de uma variedade impressionante de flora e fauna. Os visitantes têm a oportunidade de explorar trilhas cênicas e desfrutar de vistas panorâmicas de tirar o fôlego, enquanto se maravilham com a diversidade de espécies de plantas e animais.

Entre cânions e serras

Capelinha de São José, local sagrado para peregrinação e eventos culturais da comunidade Roneijober Andrade/Divulgação

Para os turista com mais fôlego, vale uma caminhada de 5 quilômetros até o cânion Boca da Serra, no caminho é possível visitar a cachoeira dos Cristais e, no interior do cânion, a cachoeira da Lucy e uma ponte de pedra esculpida pela natureza, com cerca de dez metros de comprimento. Recomenda-se contratar um guia local para fazer este passeio e evitar ir na ponte de pedra no período chuvoso. Subir no Mirante dos Alves, situado na Serra da Boa Vista, é também uma ótima opção de passeio para quem quer ver algo mais além de cachoeiras. Na cultura, a Festa de Senhora do Carmo, realizada em meados de julho, atrai milhares de romeiros. Vale também uma visita ao Centro de Tradições e conhecer o trabalho das tecelãs locais.

Para os aventureiros, a Serra do Alves oferece uma infinidade de atividades emocionantes, como trilhas, rapel, escalada e observação de pássaros. Os entusiastas da natureza podem se envolver em experiências autênticas, mergulhando na rica cultura local e desfrutando de deliciosas iguarias regionais.

Serviço

Para chegar à Serra do Alves, os visitantes podem seguir pela rodovia MG-129, que oferece acesso direto ao distrito itabirano de Senhora do Carmo, a 108 quilômetros de Belo Horizonte. Uma vez lá, é possível encontrar opções de hospedagem e guias locais que podem auxiliar na exploração das belezas naturais da área.



Onde ficar na Serra dos Alves

Casa da Serra

Pousada Portal da Serra

Pousada Vila Rosa

Poesia natural em Ipoema

Em Morro Redondo, não deixe de ver a escultura "O Destino", com 10 metros de altura, da artista plástica, Vilma Nöel" Roneijober Andrade/Divulgação

"Como fotógrafo, em 2003 criei uma expedição fotográfica denominada 'Itabira naturalmente poética', com objetivo de divulgar as belezas naturais dos dois distritos. Também sou pousadeiro, guia e ativista cultural, ambiental e do turismo". Com mais de 22 anos como guia em Itabira, Roneijober Andrade promove expedições com foco no ecoturismo na região dos distritos. De acordo com ele, os distritos de Ipoema e Senhora do Carmo estão incrustados no lado 'Doce' da Serra do Cipó, já que suas águas vertem-se para a Bacia do Rio Doce, enquanto as do lado de Santana do Riacho, vão correr para o Rio São Francisco.



"Os dois distritos itabiranos são ricos em belezas naturais, prova disso, é que além de parte das terras do Parque Nacional da Serra do Cipó estarem no território de Senhora do Carmo, ainda há o Parque Municipal Alto do Rio Tanque, situado no bucólico vilarejo de Serra dos Alves e o Parque Estadual Mata do Limoeiro além da RPPN dos Borges. Já foram catalogadas 54 cachoeiras nos dois distritos, ainda há cânions, grutas e mirantes no rol dos atrativos naturais", observa Roneijober.



Em Ipoema,o guia destaca as cachoeiras: Alta, com 110 metros de altura, excelente para prática de cascading (rapel em cachoeiras) e a do Patrocínio Amaro, ideal para banho com seu poço raso, que na época de estiagem fica com as águas quase que douradas. Ambas possuem infraestrutura turísticas com bar e restaurante abertos em finais de semana e feriados. A taxa de visitação Cachoeira Alta é 30 reais e, Patrocínio Amaro, 35 reais, aceitam pix e cartão. Para os adeptos do trekking e ciclistas, uma opção é percorrer as arborizadas e bem cuidadas trilhas do Parque Estadual Mata do Limoeiro. Num trajeto de pouco mais de 4 quilômetros é possível visitar as cachoeiras do Paredão, a do Derrubado e a Cascata do Limoeiro.

"Outro passeio imperdível é o mirante natural Morro Redondo, situado a 1224 metros de altitude do nível do mar. O local proporciona 360 graus de visão de belas montanhas da cordilheira do Espinhaço, no local há o Santuário Senhor do Bonfim, local de peregrinação todo primeiro final de semana de Maio, quando a comunidade comemora o Dia da Santa Cruz. Todos os anos, mais de 500 fiéis encaram os 13 quilômetros de caminhada de Ipoema até o Morro Redondo para os festejos que, além de missa, ocorre às danças e cantigas das Guardas de Marujos e atrações culturais. Outro destaque do local é o monumento "O Destino", uma escultura de 10 metros de altura feita pela renomada artista plástica, Vilma Nöel", admira Roneijober.



Outros atrativos



Cachoeira dos Marques



Com aproximadamente 3 metros de altura e de fácil acesso, a Cachoeira dos Marques oferece um convite para um delicioso e relaxante banho em sua grande piscina natural.

Distância: cerca de 3 km

Tempo de caminhada aproximado: 40 minutos

Cânion dos Marques



Os cânions são extensos paredões que foram esculpidos por meio de processos erosivos, principalmente em função das águas e dos ventos, no decorrer de milhões de anos. O Cânion dos Marques, localizado logo após a Cachoeira dos Marques, é uma ótima oportunidade para contemplar de perto esta obra-prima da natureza.

Distância entre a Cachoeira e o Cânion dos Marques: cerca de 500 metros

Tempo de caminhada aproximado: 10 minutos a partir da Cachoeira dos Marques

Cachoeira do Bongue

Em Senhora do Carmo, Cachoeira do Bongue, com cerca de 50 metros de queda d’água, é refúgio de prazer Roneijober Andrade/Divulgação



Com aproximadamente 50 metros de altura e piscinas naturais ótimas para banho, a Cachoeira do Bongue é uma das mais bonitas e majestosas cachoeiras da região. Localizada no Rio Tanque e de fácil acesso, esta cachoeira oferece aos visitantes uma excelente oportunidade de contemplação da natureza.

Distância: cerca de 7 km

Tempo de caminhada aproximado: 1 hora

Tempo de carro aproximado: 30 minutos

Mirante da Serra dos Alves



Conhecida por seu status de mirante natural, a “Pedra da Serra dos Alves”, como é chamada, descortina belas e estonteantes vistas de inúmeros morros que emolduram a nossa região. Um convite para prestigiar um maravilhoso pôr do sol em meio à natureza.

Distância: cerca de 3,5 km

Tempo aproximado de carro até a trilha: 20 minutos

Tempo aproximado até o topo: 30 minutos

Cânion Boca da Serra



Para quem gosta de um pouco mais de aventura, encarar o percurso repleto de surpresas até o Cânion Boca da Serra é uma excelente opção. Subida íngreme, paredões rochosos e pouca sombra fazem parte do cenário. A recompensa? Experimentar sensações únicas com o balanço do capim dourado sob a brisa constante, a vista de 360 graus de inúmeros horizontes, as canelas-de-ema gigantes, a imponência do Cânion Boca da Serra com todo seu tamanho e sua profundidade!

Distância: cerca de 9 km

Tempo aproximado: 2 horas e 30 minutos

Cachoeira dos Cristais



Uma verdadeira preciosidade de águas cristalinas. Prepare-se para se deparar com uma delicada surpresa após percorrer a subida íngreme em direção ao Cânion Boca da Serra. Com queda de aproximadamente 4 metros e delicioso poço para um mergulho refrescante e energizante.

Distância: cerca de 5 km

Tempo de caminhada aproximado: 1 hora e 20 minutos

Museu do Tropeiro

Museu dos Tropeiros, em Ipoema, resgata as tradições dos cavaleiros que exploraram Minas no século 18, Cavalgadas e festas religiosas ocorrem em frente ao local Roneijober Andrade/Divulgação

Na parte cultural Ipoema se destaca na Estrada Real pelo Museu do Tropeiro, com seu rico acervo responsável por promover, no período de maio a outubro, a tradicional Roda de Viola, sempre sob as bênçãos da Lua cheia. "Neste evento, além de shows de viola caipira, o visitante terá a oportunidade para ver as manifestações culturais da comunidade como as Lavadeiras de Ipoema, Estaladores de Chicote e Trovadores, além das barraquinhas com comidas típicas.Ipoema também abriga um Museu da Pharmacia com acervo de uma família de três gerações de farmacêuticos", finaliza Roneijober

Onde hospedar em Ipoema

Pousada Ipoema

Pousada Pedra que Brilha

Pousada Quadrado

Pousada Venda de Cima

Pousada Cachoeira Patrocínio Amaro