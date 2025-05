MG: criança baleada em confronto de facções leva à operação com 26 presos

Uma megaoperação realizada em conjunto entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão de 26 pessoas no município de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Os policiais ainda apreenderam drogas, armas de fogo e veículos na ação deflagrada na manhã desta terça-feira (13/5). A operação teve como foco o combate ao tráfico de drogas e a responsabilização de suspeitos de homicídio.

A investigação começou após uma criança de 5 anos ser baleada dentro de casa, no Bairro Esperança, em 4 de novembro passado. A menina foi atingida com um disparo de pistola durante um confronto entre facções rivais. O projétil segue alojado na vítima, informou a Polícia Civil, sem dar detalhes do quadro de saúde.

A partir desse caso, foi instaurada uma investigação que revelou a atuação de pelo menos três grupos armados que, além da disputa pelo controle do tráfico de drogas naquela região, são apontados como responsáveis por dez homicídios ocorridos nos últimos meses em Ipatinga.

A operação mobilizou cerca de 170 policiais, entre civis e militares. Ao todo, 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes bairros da cidade.

“O objetivo dessa operação é, portanto, desarticular esses grupos criminosos que atuam de forma violenta, impondo medo à comunidade e promovendo conflitos armados em áreas residenciais”, pontuou o delegado responsável pelas investigações, Marcelo Franco Marino.

