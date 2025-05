MG: suspeito de tentar matar homem dentro de casa é procurado pela polícia

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura o suspeito de alvejar um homem, de 30 anos, dentro de sua casa no distrito de São Pedro do Avaí, em Manhuaçu, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais, na noite dessa sexta-feira (23/5). Apesar de ter sido atingido por disparos no tórax, costas e abdômen, a vítima sobreviveu e conseguiu receber atendimento médico.

Conforme o registro da ocorrência, o homem estava em casa com a família quando ouviu um barulho vindo da laje do imóvel. Ao verificar, ele foi surpreendido por uma pessoa, encapuzada.

Apesar do suspeito estar armado, a vítima entrou em luta corporal com ele e conseguiu voltar para dentro de casa. No entanto, ele foi perseguido pelo autor dos disparos que arrombou uma janela e atingiu o desafeto.

A vítima conseguiu sair do imóvel e pedir ajuda. Ela foi socorrida até uma unidade de saúde em Manhuaçu onde foi atendido ainda lúcido. Ele não corre risco de morrer.

Durante a noite a perícia da Polícia Civil compareceu ao local e recolheu estojos de munição calibre 38. A Polícia Militar iniciou as diligências para identificar e localizar o autor do crime e segue em rastreamento.

A população pode realizar denúncias através do telefone de emergências policiais, 190 ou pelo disque denúncia unificado, 181.