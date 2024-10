Todas as vagas de emprego estão disponíveis no Portal Emprega Brasil

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais disponibilizou, nesta segunda-feira (14/10), 19.355 vagas de trabalho em seus postos. As oportunidades podem ser visualizadas aqui, no Painel de Informações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG). A candidatura é feita pelo Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Sine Fácil.

O acesso está disponível em todas as unidades do estado, com filtros por região, município, ocupações e unidades.

A unidade com mais oportunidades é em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 4.939 vagas. Na sequência, estão o Sine BH Central de Vagas, com 1.393, e o Sine Pedro Leopoldo, com 1.237.

Já a ocupação com o maior número de vagas é a de alimentador de linha de produção, com 2.066 oportunidades. Em seguida, estão servente de obras, com 1.123, e operador de telemarketing, com 1.112 vagas de emprego. Na capital mineira, a função de atendente de lojas e mercados é a que oferece mais vagas, com 282 oportunidades.

Como se candidatar

Todas as vagas de emprego estão disponíveis no Portal Emprega Brasil cujo acesso é feito pela conta do gov.br. Os interessados também podem se cadastrar no aplicativo Sine Fácil, disponível para aparelhos Android e iOS.



Se a preferência for pelo atendimento presencial, este pode ser agendado online, aqui.