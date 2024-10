A empresa do setor automotivo Stellantis, que detém marcas como Citroën, Fiat e Ram, está com 110 vagas abertas em Minas Gerais para o Programa Estelar Jovem Aprendiz 2024. Os candidatos devem ter entre 18 e 21 anos, ensino médio completo e residir nas regiões onde as vagas estão disponíveis (Belo Horizonte e Contagem). Os jovens selecionados começam o programa em novembro deste ano.





Segundo a empresa, o programa terá duração de até dois anos, com carga horária diária de 4 horas. Entre os benefícios estão bolsa-auxílio de R$ 664, vale-transporte e/ou fretado, alimentação, seguro de vida, Gympass e Club Mais Stellantis.

De acordo com a Stellantis, a ideia é oferecer aos jovens uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, com foco em aprendizagem contínua e inovação. Além disso, os participantes poderão frequentar cursos técnicos ou de qualificação oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

“Ser jovem aprendiz é uma excelente oportunidade não só para iniciar a vida profissional, mas também para promover o crescimento pessoal e o desenvolvimento de habilidades. A Stellantis tem como propósito incentivar o desenvolvimento de estudantes por meio de uma jornada de aprendizado”, declarou Massimo Cavallo, vice-presidente sênior de recursos humanos e transformação da Stellantis para a América do Sul.



As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site: https://programaestelar.com.br/

* Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa