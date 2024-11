Duas unidades do Serviço Nacional de Emprego (Sine) em Belo Horizonte estão com processos seletivos abertos, oferecendo um total de 176 vagas nesta semana. Os processos acontecem no Sine do BH Resolve, na Avenida Santos Dumont, 363, Centro, e no Sine Barreiro, na Rua Barão de Coromandel, 982, no Barreiro.





No Sine do BH Resolve a seleção é para uma rede de drogarias e um complexo hospitalar e serão oferecidas 170 vagas. Os processos para esses locais acontecem na terça-feira (5/11) e na quarta-feira (6/11).





Na terça-feira (5/11) serão ofertadas vagas de Balconista, Fiscal de Loja e Atendente de Loja. Na quarta-feira (6/11) serão oferecidas oportunidades para os cargos de auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza.





No Sine Barreiro serão ofertadas seis vagas para trabalhar em uma construtora. O processo seletivo para essa empresa acontece na quinta-feira (7/11). Existem oportunidades para Servente de obras, pedreiro de edificações e operador de betoneira.





Durante o processo seletivo, os candidatos terão que levar o documento de identidade.

Confira o cronograma:

Sine BH Resolve – 8h30 às 11h

Terça-feira (5/11)

Cargo Vagas Experiência Escolaridade Balconista 50 6 meses Ensino médio completo ou em curso Fiscal de loja 50 6 meses Ensino médio completo ou em curso Atendente de loja 50 6 meses Ensino médio completo ou em curso

Quarta-feira (6/11)

Cargo Vagas Experiência Escolaridade Auxiliar de cozinha 10 Não exigida Fundamental incompleto Auxiliar de limpeza 10 Não exigida Fundamental incompleto

Sine Barreiro – 8h30 às 11h30

Quinta-feira (7/11)

Cargo Vagas Experiência Escolaridade Servente de obras 3 6 meses Não exigida Pedreiro de edificações 2 6 meses Fundamental incompleto Operador de betoneira 1 6 meses Fundamental incompleto



