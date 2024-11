A VLI, companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais, está com 154 vagas abertas em diversos municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. São 90 oportunidades para operador (a) de manobra, 46 para maquinista de manobra e dez para operador de pátio I e 8 para programador (a). Os interessados têm até o dia 13 de novembro para se inscreverem.





Estão entre os benefícios das vagas: vale-refeição e vale-alimentação; vale-transporte ou ônibus fretado (dependendo da localização onde vai trabalhar); assistências médica e odontológica; plano de previdência complementar; participação nos lucros e resultados; Wellhub (plataforma de academias, com foco em sua saúde e bem-estar); desenvolvimento profissional (por meio da Universidade Corporativa); cesta de Natal; auxílio-creche ou auxílio-babá; e rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.





“Aqui, todos passam por uma jornada de aprendizado. Investimos no desenvolvimento de competências e contribuímos diretamente com o desenvolvimento econômico e social do país. O profissional que faz parte da empresa encontra um ambiente que privilegia a segurança, com foco no cliente e entrega de resultados de excelência”, disse a supervisora de Atração e Seleção da VLI, Tatiana Crepalde.

Mais informações sobre as vagas podem ser acessada no site da VLI.





Requisitos para as vagas

Operador (a) de manobra:

Para Minas - residir em Ipatinga, Santa Bárbara, Conselheiro Lafaiete, Belo Oriente, Timóteo, Governador Valadares ou Nova Era.

Para o Espírito Santo - residir em João Neiva, Vitória ou Região Metropolitana

• ensino médio completo;

• disponibilidade para trabalhar em escala 4x4;

• disponibilidade de trabalhar em regime de turno;

• ter conhecimento em operações ferroviárias pode ser considerado um diferencial.





Maquinista de manobra

Para Minas - residir em Santa Bárbara, Conselheiro Lafaiete, João Monlevade, Belo Oriente, Timóteo, Governador Valadares ou Nova Era

Para o Espírito Santo - residir em Cariacica e região ou ter disponibilidade para mudança

• ensino médio completo;

• conhecimento em operações ferroviárias;

• conhecimento e/ou experiência na função de maquinista de pátio;

• disponibilidade para atuar em escala 4x4; disponibilidade para atuar em escala de turno;





Operador (a) de pátio

Para Minas - residir em Santa Bárbara ou Conselheiro Lafaiete

Para o Espírito Santo - residir em Cariacica

• ensino médio completo;

• conhecimento básico no Pacote Office;

• disponibilidade para trabalho em regime de escala 4x4;

• disponibilidade para trabalhar em regime de turno;

• conhecimento em operações ferroviárias será um diferencial.





Programador (a)

Para Minas - residir Santa Bárbara

Para o Espírito Santo - residir em Vitória e região ou ter disponibilidade de mudança

• conhecimento do ciclo logístico (carregamentos, descargas, circulação e operação ferroviária);

• ensino médio completo; disponibilidade para escala 4x4;

• disponibilidade para trabalhar em escala de turno;

• serão diferenciais destas oportunidades: possuir experiência em torre de controle, além de estar cursando ou ter curso superior completo em logística ou áreas afins.