O vereador e vice-prefeito eleito Álvaro Damião (União Brasil) já é oficialmente o novo secretário municipal de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Uma edição extra do Diário Oficial de Belo Horizonte, publicada na tarde desta sexta-feira (27), traz o ato de exoneração do então secretário, Anselmo José Domingos, e a nomeação de Damião para seu lugar.

Domingos foi afastado do cargo por estar articulando a eleição do vereador Juliano Lopes (Podemos) para o comando da Câmara Municipal de Belo Horizonte, contra o candidato da PBH, Bruno Miranda (PDT), atual líder de Fuad no Legislativo municipal.

As eleições para a CMBH ocorrerão logo após a posse da nova legislatura, no próximo dia 1º de janeiro.

