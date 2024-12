Por pouco o desabamento de uma casa de dois andares no Bairro Conjunto Paulo VI não vira uma tragédia de grandes proporções. É que, junto com a residência que desabou ferindo quatro pessoas e danificando um automóvel, também foi soterrado um salão de beleza que, ontem, véspera do Natal, recebeu muitas clientes. Além disso, relatam os vizinhos, foi feito um churrasco de confraternização de fim de ano em cima da laje do imóvel que desabou.



“Se essa casa tivesse caído ontem tinha sido uma tragédia, pois o salão de beleza, além de ficar na parte de baixo da casa que caiu, estava lotado de clientes”, conta Pedro Teixeira, de 25 anos, vizinho do imóvel que desabou.

Segundo ele, toda a vizinhança sabia que a casa corria risco de desabar, devido a um vazamento constante de água no local e também porque ela foi construída em um terreno onde existe uma mina d’água.

“A estrutura da casa já estava meio condenada e, por ser uma casa colada uma na outra, uma delas inclusive deu um abalo, o risco de cair tudo era grande”, afirma o barbeiro, que temeu pelo integridade de seu estabelecimento.

Parte da estrutura que desabou tomou conta do quintal da cozinheira Ivandilce Maria Rocha Alves, de 54 anos, que não estava em sua residência na hora do acidente. “Graças a Deus que ninguém faleceu e que eu não estava aqui. Eu perdi o quintal e as coisas da churrasqueira, mas graças a Deus que o pessoal está vivo”, afirma. Ela conta que os moradores do entorno já tinham avisado a proprietária do imóvel que a casa corria risco de cair devido a um vazamento de água.

De acordo com o pedreiro Marcelo Guimarães, de 39 anos, vizinho do imóvel que desabou, por volta das 10h15 ele ouviu um barulho muito alto e correu para ver. De longe, conta ele, já dava para ver a poeira que levantou com a queda.

Ele relata que tinham quatro pessoas no imóvel, três homens aparentando ter entre 25 e 30 anos, e uma adolescente. Ele ajudou os rapazes a deixar o local, mas a adolescente teve que ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, pois ficou presa entre os escombros. “Os rapazes estavam muito ensanguentados, mas parecia que não tinham quebrado nada. Já a moça saiu em estado mais grave”, conta.

Ele disse não conhecer as pessoas que moravam na casa que caiu, pois elas se mudaram para o local há cerca de duas semanas.