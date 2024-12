Álvaro Damião (União Brasil) esteve nesta tarde no Conjunto Paulo VI

O vereador e vice-prefeito eleito, Álvaro Damião (União Brasil), esteve nesta tarde no Conjunto Paulo VI, Região Noroeste da cidade, onde uma casa desabou, soterrando quatro pessoas, todas resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital João XXIII.

Damião, que ainda não tomou posse e, oficialmente, não fala em nome do Executivo até ser empossado, disse que veio ao local prestar solidariedade e colocar a Prefeitura de Belo Horizonte à disposição da comunidade para os apoios necessários. Segundo ele, ainda não é possível apontar as causas do desabamento, o que será feito posteriormente pela Defesa Civil, a partir de análises técnicas.



"A Defesa Civil está fazendo o trabalho dela para ver o que provocou a queda dessa casa aqui no Paulo VI, se ela já estava condenada, pré-condenada, se foram as chuvas, se teve o vazamento de água que fez com que ela caísse, mas, independentemente da causa, a gente vai cuidar dessas pessoas. Já estamos acionando a Secretaria de Assistência Social para ampará-las, que é o mais importante agora", afirmou o vice-prefeito eleito.

Também esteve presente no local o vereador eleito Edmar Branco (PCdoB), que é morador do bairro. Segundo ele, embaixo da residência que desabou há uma mina d'água, mas ele disse que não poderia assegurar que ela seja a causa do desabamento. Há também um vazamento de água da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), que já tinha sido relatado pelos moradores para a companhia.

