Metrô de BH: obras alteram intervalo entre viagens até sexta (16/5)

O intervalo entre as viagens noturnas dos trens do metrô de Belo Horizonte passará por mudanças a partir desta terça-feira até a sexta (16/5). De acordo com a concessionária responsável pelo transporte, entre 20h e 23h o intervalo será de 23 minutos. A alteração temporária na operação visa permitir a realização de atividades internas no sistema.



Durante o período e horários, os trens circularão por apenas um lado da plataforma nas estações Minas Shopping, São Gabriel e Primeiro de Maio. A concessionária Metrô BH orienta os passageiros a verificarem a direção da composição antes de embarcar, para evitar transtornos.

A empresa ressalta que não haverá necessidade de baldeação durante a execução das atividades.

Colaboradores de atendimento e segurança estarão presentes nas estações para orientar os passageiros. Além disso, haverá comunicação digital e sonora para informar os usuários sobre a alteração

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O funcionamento das bilheterias e das estações segue normalmente, das 5h15 às 23h. Em dias úteis, o intervalo habitual entre as viagens é de 7,5 minutos nos horários de pico, das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h, e de 15 minutos nos demais períodos.