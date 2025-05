Casal de mineiros tomba caminhão em rodovia paulista e morre

O casal de Frutal, no Triângulo Mineiro, Hélio Pratinho Filho e Leila Nunes da Mata, morreu na noite dessa quarta-feira (28/5) após tombamento do caminhão deles, na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-501), perto de Rancharia (SP). A cidade paulista fica a cerca de 350 km do município mineiro.

Segundo relatos de amigos do casal, o caminhão que eles estavam transportava uma carga de sementes de capim.

Por meio das redes sociais, centenas de pessoas de Frutal lamentaram a morte do casal.

"Minha amiga irmã.. como foi difícil acordar com essa notícia..tá difícil.. só peço a Deus que ampare vcs...que esse sorriso lindo q vc sempre teve continue no outro plano...amo vc", publicou Nanci Silveira.

"Meus sentimentos a toda família e amigos. É muito triste, trabalhando e aconteceu uma tragédia dessa", lamentou Ivorene Ramos Miranda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia