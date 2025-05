Metrô BH: sindicato teme por empregos com máquinas de autoatendimento

A partir desta terça-feira (6/5), máquinas de autoatendimento estarão disponíveis para os usuários do metrô de Belo Horizonte. A nova medida faz com que a passagem unitária não seja mais vendida nas bilheterias do sistema. No total, 19 estações contam com os novos equipamentos que, segundo o MetrôBH, são mais rápidos, práticos e seguros para os clientes.



Com essa mudança, o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro) se preocupa com a preservação do emprego dos bilheteiros. “Se você parar para pensar, em termos de tecnologia, a questão desse autoatendimento traz mais facilidade ao usuário. Mas como será a questão do trabalho? Até que ponto a questão dos empregos vai ser preservada?”, questiona a presidente do Sinmetro, Alda Santos.

A instalação das máquinas de autoatendimento faz com que apenas nove estações mantenham as bilheterias, que passam a ser destinadas à recarga de cartão de integração BHBus e Ótimo. São elas: Eldorado, Gameleira, Carlos Prates, Lagoinha, Central, Santa Efigênia e Minas Shopping.

A presidente do sindicato explica que essa mudança também vai afetar a escala dos trabalhadores. No total, 23 pessoas trabalhavam nas bilheterias do metrô de Belo Horizonte, segundo o Sindimetro. Com a diminuição das bilheterias físicas, grande parte dos trabalhadores vai precisar mudar de cargo para se manter no emprego.

“Uma parte dos trabalhadores está sendo transferida para o cargo de maquinista, mas e a parte que não conseguir ser recolocada?”, destaca a presidente do Sindimetro.

Alda Santos ainda ressalta que, até o momento, não houve demissões devido a instalação das máquinas de autoatendimento, “os próprios gestores garantiram que não haverá demissão, mas se acontecer demissão em massa, precisamos fazer uma negociação”, ressalta ela.

Os novos Terminais de Autoatendimento (ATMs) vão aceitar dinheiro físico, Pix ou cartão de débito ou crédito como forma de pagamento. De acordo com a concessionária, o cliente pode comprar até quatro passagens por vez, que devem ser utilizadas em até 10 dias após a aquisição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Agora, os usuários do metrô podem utilizar três meios para adquirir passagens únicas: por aproximação de cartões de débito ou crédito nas catracas, nos terminais de autoatendimento ou pelo aplicativo Bipay, por Pix ou crédito.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice