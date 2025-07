Pista do Anel Rodoviário de BH é liberada cerca de 18 horas após acidente

Depois de aproximadamente 18 horas de interdição, o Anel Rodoviário de Belo Horizonte foi totalmente liberado ao tráfego de veículos às 18h24 desta quinta-feira (27/7). A via foi bloqueada após o tombamento de um caminhão na altura do Bairro Alto Caiçaras, na Região Noroeste da capital, no sentido Vitória (ES), por volta de 0h30.

O veículo transportava uma carga de bobinas de plástico, que ficaram espalhadas pelo asfalto. Pela manhã, o trânsito nos dois sentidos precisou ser interditado para o destombamento do caminhão, que ocorreu por volta do meio-dia.

O destombamento permitiu a liberação da pista no sentido Rio de Janeiro. Porém, duas faixas no sentido Espírito Santo permaneceram interditadas. Ao longo do dia, o Anel Rodoviário registrou congestionamentos sucessivos.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o trabalho de destombamento é complexo, pois precisa levar em conta a segurança, a necessidade de transbordo da carga, as características do veículo e o local do acidente, entre outras questões. Ainda segundo o poder municipal, a análise desses pontos é feita em conjunto com o Corpo de Bombeiros.

Ainda não há informações sobre feridos ou sobre a causa do acidente. Vale lembrar que, desde junho, a gestão do Anel Rodoviário está nas mãos da PBH.

