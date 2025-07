Pedágios no Sul de Minas ficam mais caros a partir do dia 26 de julho

Motoristas que trafegam pelas rodovias do Sul de Minas devem se preparar para um reajuste nas tarifas de pedágio a partir do dia 26 deste mês. O valor para veículos de passeio vai subir de R$ 14,30 para R$ 15, enquanto motociclistas passarão a pagar R$ 7,50, e não mais R$ 7,15, nas estradas MG-491, BR-265, MGC-369, MG-167, BR-146 e LMG-863.

O aumento de 4,89% foi autorizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra) e publicado no Diário Oficial no último sábado (12/7). O reajuste segue o índice de inflação acumulado nos últimos 12 meses e está previsto no contrato de concessão firmado com a EPR Vias do Café, empresa responsável pela administração das rodovias.

Usuários que utilizam pagamento automático por meio de TAGs têm direito ao Desconto de Usuário Frequente (DUF), com reduções progressivas de até 92% nas tarifas, dentro do mesmo mês, conforme a frequência de uso. Apesar do benefício, apenas 60% dos veículos utilizam o desconto regularmente, diz a EPR.

A instalação das TAGs é gratuita e, segundo a EPR, representa uma forma eficiente de reduzir os custos com deslocamentos, especialmente para quem passa com frequência pelas praças de pedágio. Os percentuais de desconto disponíveis por praça estão disponíveis no site da concessionária.

Requalificação das estradas

Desde que assumiu o controle das rodovias, a EPR Vias do Café afirma já ter investido R$ 486 milhões em melhorias estruturais e ações de segurança viária, previstas no contrato de concessão. Dentre as obras já entregues, estão a restauração completa do pavimento e a recuperação de 280 quilômetros de dispositivos de drenagem, além da instalação de 490 postes com iluminação em LED e da requalificação de 25 trevos.

Em pontos específicos das rodovias, intervenções emergenciais também foram realizadas. Em Varginha, no KM 238,4 da MGC-491, foi implantado um novo sistema de drenagem e reconstruído um talude com risco de erosão. Já em São Sebastião do Paraíso, no KM 8 da MGC-291, outro talude foi recuperado em menos de 15 dias.

A EPR afirma que os investimentos vêm contribuindo diretamente para a redução de acidentes nas rodovias. Em trechos que passaram por requalificação, como nos trevos com nova iluminação e sinalização, a empresa reporta queda de até 77% nos registros de acidentes.

Confira os trechos dos pedágios:

MG-167 – Entre o km 0,00 em Santana da Vargem no cruzamento com a BR-265, e o km 43,8, no cruzamento com a CMG-491 em Varginha;

BR-265 – Entre o km 338,40 no cruzamento com a BR-381 Rodovia Fernão Dias, em Lavras e o km 403, no cruzamento com a LMG-863 em Boa Esperança;

LMG-863 – Entre o km 0,00, e o km 5,00, no cruzamento com a BR-265, em Boa Esperança;

CMG-491 – Entre o km 4,65, no cruzamento com a CMG-265, em São Sebastião do Paraíso, e o km 81,05, no cruzamento com a BR-146(A) / MG-450, em Guaxupé. Reinicia no km 108,25, no cruzamento com a BR-146(B), em Muzambinho e se estende até o km 259,95, no cruzamento com a rodovia federal BR-381 Rodovia Fernão Dias, em Três Corações;

BR-146 – Entre o km 505,30, no cruzamento com a CMG-491, em Guaxupé e o km 532,50, no cruzamento com a CMG-491 e Muzambinho;