Cerimônias de despedida do papa Francisco

A última viagem do papa Francisco terminou neste sábado(26), após uma missa em vários idiomas na Praça de São Pedro, de onde seu caixão foi levado para a Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma, para o sepultamento.

Segue o programa oficial das cerimônias de despedida do primeiro pontífice latino-americano, que morreu na segunda-feira aos 88 anos.

3h30 GMT (05h30 em Roma, 00:30 em Brasília)

Abertura da Praça de São Pedro no Vaticano.

7h30 GMT (4h30 em Brasília)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua esposa Melania chegaram à praça.

Entre outros chefes de Estado, estavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o argentino Javier Milei, o francês Emmanuel Macron e sua esposa Brigitte, o rei Felipe VI e a rainha Letizia da Espanha.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky também compareceu à cerimônia e se encontrou com Trump nos bastidores.

7h50 GMT (4h50 em Brasília)

O sinos de São Pedro ecoam a batida dos mortos.

8h00 GMT (5h em Brasília)

Início da Missa das Exéquias presidida pelo italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, com a participação de 224 cardeais e 750 bispos e sacerdotes.

O caixão de madeira e zinco, lacrado na noite de sexta-feira, foi colocado na praça, em frente ao altar.

As delegações foram colocadas em fileiras em ordem alfabética, à direita do altar e do caixão, de frente para a basílica.

Na primeira fila estavam Milei, como presidente da terra natal do falecido pontífice, e o presidente italiano Sergio Mattarella.

Em seguida vieram os dez monarcas em exercício e cinquenta chefes de Estado, incluindo o equatoriano Daniel Noboa, a hondurenha Xiomara Castro e o dominicano Luis Abinader.

Os cardeais ficaram do lado esquerdo.

Os principais momentos da missa, em ordem cronológica:

- Leituras

- Homilia do cardeal Re

- Oração universal

- Consagração do pão e do vinho

- Os participantes trocam um gesto de paz (aperto de mão)

- Comunhão

- Silêncio para oração pessoal

- Os patriarcas, arcebispos e metropolitas das igrejas católicas orientais se aproximaram do caixão.

- O celebrante lança água benta e agita o incensário.

- O caixão entra na Basílica de São Pedro por volta das 10h15 GMT (7h15 em Brasília)

Até às 10h30 GMT (7h30 em Brasília)

O caixão foi levado para a Basílica de Santa Maria Maria em um papamóvel, acompanhado pela multidão atrás de barreiras de metal ao longo do percurso.

Telas gigantes transmitem sua passagem pelo centro de Roma.

Itinerário seguido:

- Portão Perugino

- Travessia do rio Tibre

- Corso Vittorio Emanuele

- Piazza Venezia (Praça de Veneza)

- Via dei Fori imperiali (Avenida dos Fóruns Imperiais)

- Coliseu (onde acontece a Via Sacra todos os anos antes da Páscoa)

- Via Labicana

- Via Merulana

Até às 11h GMT (8h em Brasília)

O corpo de Jorge Mario Bergoglio chega a Santa Maria Maggiore, uma das quatro basílicas papais em Roma.

Um grupo de pessoas marginalizadas o acolheu como símbolo de seu pontificado.

O cardeal camerlengo Kevin Farrell presidiu o enterro privado.

10h50 GMT (7h50 em Brasília)

Donald Trump deixou a Praça de São Pedro rumo ao Aeroporto Fiumicino, em Roma, para retornar aos Estados Unidos.

