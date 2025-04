Bolsonaro vai receber chá e gelatina por via oral, diz boletim médico

FOLHAPRESS - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), agora com introdução de água, chá e gelatina por via oral, segundo os médicos.

A mudança na dieta é uma transição da alimentação exclusivamente parenteral (intravenosa) que Bolsonaro precisou seguir até então.

Seu quadro é estável, mas ainda não há previsão de alta da UTI. O ex-presidente continua realizando a fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. As visitas seguem restritas.

No boletim divulgado nesta segunda-feira (28/4), a equipe médica também informou que, apesar da gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago), há sinais de movimentos intestinais espontâneos.

No domingo (27/4), ele já havia apresentado uma melhora no fígado e os indicativos da movimentação intestinal. Bolsonaro chegou a ser intimado na UTI por uma oficial de justiça do STF (Supremo Tribunal Federal) pela abertura do processo penal contra a trama golpista de 2022.

Bolsonaro está internado desde 11 de abril. Ele foi submetido a cirurgia abdominal no último dia 13 à sexta intervenção cirúrgica desde a facada que levou em 2018.