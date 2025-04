Foto de Bolsonaro comendo enquanto usa sonda é de 2019; ex-presidente não se alimentou por ela

Em 13 de abril de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi submetido a uma nova cirurgia após sentir dores relacionadas ao ataque à faca que sofreu em 2018. Desde então, publicações com mais de dois mil compartilhamentos apontam que uma foto em que ele está de sonda e se alimenta com colher provaria que a internação é uma 'farsa' para 'obstrução à Justiça', já que ele responde por tentativa de golpe de Estado. Outras assinalam o suposto uso incorreto do equipamento hospitalar. Mas a imagem é de fevereiro de 2019, quando Bolsonaro foi internado, com posterior melhora em seu quadro clínico.

'A FARSA CONTINUA ATÉ QUANDO O STF VAI ATURAR ESTA OBSTRUÇÃO A JUSTIÇA?? ESTÁ VISÍVEL QUE O HOSPITAL ESTÁ SENDO USANDO COMO ESCONDERIJO... UM TIPO DE EMBAIXADA NÃO OFICIAL... SE O ELEMENTO ESTÁ SENDO ALIMENTADO POR SONDA, JAMAIS DEVERIA CONSUMIR QUALQUER TIPO DE ALIMENTAÇÃO VIA ORAL..', diz a legenda de publicações no Instagram e no Facebook, que circulam com uma imagem de Bolsonaro em uma cama hospitalar, com uma sonda e se alimentando com uma colher.

A foto começou a ser compartilhada após Bolsonaro ser submetido a uma nova cirurgia por obstrução intestinal em 13 de abril de 2025. O ex-presidente foi internado um dia antes, em Natal, com fortes dores relacionadas ao ataque à faca que sofreu em 2018.

Desde o episódio, o ex-mandatário já passou por sete cirurgias. No entanto, essa é a primeira desde que ele se tornou réu por tentativa de golpe de Estado em 2022 para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL).

Em 23 de abril de 2025, ele divulgou em suas redes sociais o momento em que recebeu uma intimação judicial sobre esse processo, do Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto se submetia a cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Brasília.

Mas a imagem que circula de Bolsonaro se alimentando enquanto faz uso de uma sonda nasogástrica não é atual.

Imagem de 2019

Uma busca reversa pela imagem levou a uma notícia do portal Poder360 de 8 de fevereiro de 2019 com o título 'Intestino de Bolsonaro melhora e médicos retiram sonda, diz boletim'.

O texto informa que a sonda nasogástrica que o então presidente utilizava durante uma internação à época havia sido retirada após uma 'boa aceitação da dieta líquida'.

A notícia é ilustrada com a mesma imagem viral, publicada originalmente por Bolsonaro em suas redes sociais também em 8 de fevereiro de 2019. Na legenda, ele informa que havia voltado a comer nas últimas horas.