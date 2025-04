Mais de 500 mil mineiros podem ter título de eleitor cancelado

Mais de meio milhão de eleitores mineiros podem ter o título eleitoral cancelado até o dia 19 de maio. Isso porque, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), esse grupo, que equivale a 3,07% do eleitorado no estado, não votou e não justificou a ausência às urnas nos três últimos turnos. No Brasil, o número chega a 5,3 milhões de faltosos no mesmo período.

De acordo com o TRE-MG, para regularizar a situação basta acessar o Autoatendimento Eleitoral e escolher a opção ‘Débito eleitoral’. O sistema indicará as eleições com ausência de voto e justificativa. É necessário pagar as multas para regularizar a situação. O pagamento pode ser feito por boleto bancário, Pix ou cartão de crédito.

É possível fazer a regularização presencialmente, em qualquer cartório eleitoral ou central de atendimento ao eleitor do estado. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h.

Quem tem o e-Título instalado no celular receberá uma notificação sobre a possibilidade de cancelamento do título, mas a Justiça Eleitoral não fará nenhum tipo de alerta por e-mail ou aplicativo de mensagem. Analfabetos, pessoas a partir dos 70 anos e jovens de 16 e 17 anos não precisam se preocupar, pois o voto é facultativo.

A consulta sobre os débitos e possibilidade de cancelamento do título também pode ser feita pelo aplicativo e-Título ou ligando para o Disque-Eleitor – telefones 148 e (31) 2116-3600.

