Moraes sobre anistia para golpistas: 'Se fosse na sua casa, você pediria?'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes criticou, nesta terça-feira (22/4), o projeto de anistia que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) querem pautar no Congresso para beneficiar golpistas dos ataques na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

"Se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas, você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria? Então por que no Brasil, na democracia, na tentativa de quebra do estado democrático de direito, tantas pessoas defendem isso?", afirmou Moraes.

A fala foi feita durante votação da Primeira Turma da Suprema Corte que tornou réus, por unanimidades, outras seis pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado.

Imagens da invasão, quebras e ataques na ocasião foram exibidas novamente a pedido do ministro.

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder da sigla na Câmara, conseguiu 262 assinaturas de apoio ao requerimento de urgência para apreciação do projeto de anistia. O presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB) pode decidir se irá pautar a tramitação prioritária do projeto.

O projeto de anistia vem sendo a principal bandeira dos bolsonaristas. Os críticos afirmam que a aprovação da medida pode beneficiar não apenas as pessoas que estiveram presentes em Brasília, mas também financiadores, planejadores e potenciais beneficiários dos atos.