STF torna réus mais seis aliados de Bolsonaro por golpe de Estado

Em decisão unânime, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (22/4) por tornar réus os seis envolvidos, que foram acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de tentar dar um golpe de Estado após o resultado das eleições presidenciais em 2022.

O ministro relator Alexandre de Moraes se manifestou favorável a aceitação da denúncia, sendo acompanhado de Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Entre os investigados estão Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal (PF); Marcelo Costa Câmara, ex-assessor do Bolsonaro e coronel da reserva; Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial de Assuntos Internacionais de Bolsonaro; Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça; Mário Fernandes, ex-funcionário da Secretaria-Geral da Presidência e homem de confiança de Bolsonaro; Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As acusações são pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

A Primeira Turma já havia aceitado uma outra denúncia que tornou o Bolsonaro, outros militares e integrantes do alto escalão do governo anterior réus.