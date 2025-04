Moraes aparece de tipoia em julgamento da trama golpista no STF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), participa da sessão da Primeira Turma da corte nesta terça-feira (22) com uma tipoia no braço direito.

Segundo informações do Supremo, ele usa o imobilizador depois de ter feito uma cirurgia por ter rompido o tendão durante um treino.

Com o ferimento, o ministro aproveitou o feriado da Páscoa para fazer a operação.

Em sessão extraordinária marcada pelo presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, os ministros rejeitaram as cinco alegações iniciais de mais seis acusados de envolvimento na trama golpista de 2022.

Depois da decisão, a sessão foi suspensa e deve retornar à tarde com o voto de Moraes sobre o recebimento da denúncia.

Os ministros entenderam que não há impedimento de atuação de ministros nem do PGR (Procuradoria-Geral da República), Paulo Gonet, e não há problemas na celebração do acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, no acesso às provas ou no processamento do caso pela Primeira Turma.

Assim como no julgamento da denúncia do núcleo central, apenas a preliminar de competência do Supremo não foi unânime. O ministro Luiz Fux manteve, mais uma vez, posição sobre a matéria. Para ele, o caso deveria ser julgado pelas instâncias inferiores e, ficando no STF, pelo plenário completo.