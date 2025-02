Envolvido na morte de turista baiana em comunidade do RJ é preso em MG

Um jovem de 22 anos, suspeito de envolvimento na morte de uma turista baiana, de 34, em uma comunidade do Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta sexta-feira (31/1) pela Polícia Civil de Minas Gerais, em Ervália, na região da Zona da Mata. Ele foi encontrado escondido na casa de parentes, no povoado de Dom Viçoso, informou a instituição policial.

No último dia 28 de dezembro, Diely da Silva Maia estava em um carro de aplicativo e foi baleada após o motorista entrar com o veículo por engano na comunidade do Fontela, na Zona Oeste da capital fluminense. O condutor também foi atingido por um tiro e foi encaminhado ao hospital, sendo liberado no dia seguinte. Outra passageira que estava no veículo não ficou ferida.

Natural de Candiba, na Bahia, a jovem morava em Jundiaí, São Paulo, onde se formou em contabilidade pela Faculdade Padre Anchieta. Acompanhada de um grupo de amigas, ela estava de férias na capital fluminense. Este foi o segundo ano consecutivo em que viajou para o Rio para comemorar a virada de ano.

A Polícia Civil fluminense identificou quatro envolvidos na morte de Diely. No dia 16 de janeiro, outro homem já havia sido preso no Rio de Janeiro. No dia 3, um adolescente de 16 anos foi apreendido. Segundo as autoridades, ele atuava na vigilância de uma barricada para impedir a entrada de membros de outras facções quando o veículo em que a vítima estava se aproximou.

De acordo com a polícia, o adolescente foi responsável pelos tiros contra o carro. O motorista acessou a comunidade com os vidros fechados, o que é contra as regras impostas pelos traficantes. Por isso, o adolescente recebeu ordem da facção para atirar.